Lehre, Studium oder Schule? DIESE Messe kann Klarheit bringen

Die Zukunft vor Augen, aber noch keinen Plan? Bei der Messe "Schule & Beruf" in Wiener Neustadt können Jugendliche von 15. bis 17. Oktober kostenlos herausfinden, welcher Ausbildungsweg zu ihnen passt.

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Schule, Lehre, Studium oder doch eine ganz andere Ausbildung? Für viele Jugendliche ist die Entscheidung nach dem Schulabschluss ein echter Brocken. Genau hier setzt die Messe "Schule & Beruf" an. Seit 2013 bringt sie Schüler mit Schulen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen zusammen. Besucher können sich direkt vor Ort über ihre Möglichkeiten informieren und erste Kontakte knüpfen.

Statt trockener Infos gibt es Einblicke zum Anfassen. Vorträge und praktische Vorführungen zeigen, wie unterschiedlich die Arbeitswelt aussieht. Von Berufsschulen und Fachschulen über Universitäten und Fachhochschulen bis zu Beratungsstellen und Weiterbildungseinrichtungen reicht das Angebot. Auch Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind vertreten und zeigen, welche Wege nach der Schule offenstehen.

Wer also noch nicht weiß, wohin die Reise nach der Schule gehen soll, bekommt in Wiener Neustadt die Chance, aus vielen Möglichkeiten seinen eigenen Weg herauszufiltern. Geöffnet ist die Messe am Donnerstag, 15. Oktober, von 8:30 bis 14 Uhr, am Freitag, 16. Oktober, von 8:30 bis 17 Uhr und am Samstag, 17. Oktober, von 8:30 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.