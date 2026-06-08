Lotto-Hammer: DAS ändert sich ab Juli

Ab 8. Juli kommt es gleich zu mehreren Änderungen.

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Für Teilnehmer von LottoPlus treten ab 8. Juli 2026 mehrere Neuerungen in Kraft. Künftig wird mit einem einzigen LottoPlus-Tipp automatisch an zwei Ziehungen pro Ziehungstag teilgenommen. Damit verdoppelt sich die Anzahl der Gewinnchancen, ohne dass ein zusätzliches Kreuz auf dem Wettschein erforderlich ist.

Wer neben Lotto "6 aus 45" auch LottoPlus spielt, nimmt somit künftig mit einem Tipp an zwei unabhängigen LottoPlus-Gewinnermittlungen teil. Für jede Ziehung gelten dabei die jeweiligen Gewinnränge gesondert, sodass die Chance auf Gewinne vom ersten Rang bis zu den fixen Gewinnen in den unteren Gewinnstufen zweimal besteht.

Deutlich teurer

Mit der Erweiterung ist auch eine Anpassung des Tipp-Preises verbunden. Ein LottoPlus-Tipp kostet ab Juli 0,80 Euro statt bisher 0,50 Euro. Gleichzeitig wird die Gewinnpyramide neu festgelegt und auf die zusätzlichen Ziehungen abgestimmt.

Die Österreichischen Lotterien begründen die Änderungen unter anderem mit gestiegenen gesetzlichen Abgaben. In diesem Zusammenhang werden auch die Ausschüttungsquoten angepasst. Bei LottoPlus sinkt die Ausschüttung von bisher 48,8 auf 45 Prozent, bei Lotto "6 aus 45" von 48,8 auf 48 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Anpassungen die langfristige Stabilität der Spiele sichern.

Eine weitere Änderung betrifft den TeamTipp. Dieses Angebot wird mit der Einführung der zweiten LottoPlus-Ziehung eingestellt. Betroffen sind TeamTipps bei Lotto, EuroMillionen und Toto. Bereits vorhandene Wettscheine behalten jedoch ihre Gültigkeit und können weiterhin eingelesen werden. Neue Spielscheine sollen schrittweise an die geänderten Spielbedingungen angepasst werden.

Die Neuerungen treten mit der Ziehung am 8. Juli 2026 in Kraft und markieren die umfangreichste Anpassung bei LottoPlus seit mehreren Jahren.