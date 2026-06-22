M'Barek zurück in Heimat - DAS steckt dahinter

Das Abenteuer USA ist für Elyas M'Barek (44) Geschichte. Der beliebte Schauspieler hat seine Koffer gepackt, New York verlassen und befindet sich aktuell auf dem Rückweg in seine Heimatstadt München.

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Es ist so weit: Elyas M'Barek hat New York endgültig den Rücken gekehrt und zieht in seine Heimatstadt München zurück. Der 44-Jährige meldete sich via Instagram direkt aus seiner bereits komplett leergeräumten New Yorker Wohnung und gewehrte seinen Followern einen letzten, melancholischen Blick auf die berühmte Skyline und den Sonnenuntergang über der Stadt.

Jessica M'Barek und Elyas M'Barek © Getty Images

Abschied nach drei Jahren USA

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica war der Kinostar im Jahr 2023 in die Vereinigten Staaten gezogen. Nun, drei Jahre später, folgt der endgültige Schlussstrich unter dem Kapitel Big Apple.

Jessica M'Barek und Elyas M'Barek © Getty Images for Constantin Film

"Alle Sachen gepackt"

Elyas M'Barek blickt wehmütig, aber voller Vorfreude in die Zukunft: "Alle Sachen sind gepackt und auf dem Weg nach Deutschland. Ich sitze im Flieger und bin dankbar für die letzten Jahre in NYC. Schön, dass ich in den letzten Tagen nochmal in Ruhe Abschied von dieser großartigen Stadt nehmen konnte. Es war eine ganz besondere Zeit, aber jetzt wird es wieder Zeit für daheim. Minga, ich freu mich sehr auf dich!"

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Nicht spontan

Dass es ihn zurück nach Bayern zieht, ist keine spontane Idee. Bereits vor einigen Wochen hatte der Schauspieler beim "Founder Summit" in Wiesbaden öffentlich über seine Umzugspläne gesprochen. Als einen der Hauptgründe nannte er ganz ungeniert die extremen Lebenshaltungskosten in der US-Metropole: "Es ist echt extrem teuer", so das ehrliche Fazit des Schauspielers.

Wohnungssuche im Münchner Nobelviertel

Die Kriterien für sein neues Zuhause:

Mieten statt Kaufen: Der Schauspieler tendiert aktuell eher zu einem Mietobjekt statt zum Immobilienkauf.

Kein Grünwald: Das absolute Promi-Mekka vor den Toren Münchens kommt für ihn nicht infrage.

Favorisierte Viertel: Elyas zieht es eher nach Bogenhausen oder in die direkte Umgebung des schicken Stadtteils.

Details verraten

Wo genau der "Fack ju Göhte"-Star in der bayerischen Landeshauptstadt sesshaft wird, ist aktuell noch ein Geheimnis. In einem YouTube-Talk mit Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (39) verriet M'Barek jedoch bereits erste Details zu seinen Plänen auf dem Wohnungsmarkt.