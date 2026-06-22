"Ganzkörperkondom": Helene Fischer sorgt für Lacher

Schlager-Königin Helene Fischer feierte in Frankfurt zwei emotionale Mega-Konzerte. Bei mörderischen Temperaturen von offiziell 38 Grad brachte die Sängerin das Stadion zum Kochen – und überraschte ihre Fans mit einem humorvollen Outfit-Geständnis.

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Trotz einer drückenden Hitzewelle lieferte der Schlagerstar vor einer gigantischen Kulisse voll ab. Ungeachtet der extremen Temperaturen von 38 Grad absolvierte Helene Fischer ihr gewohnt anspruchsvolles, mehrstündiges Showprogramm auf einer modernen 360-Grad-Bühne. Aufgrund der Wetterlage galten für die Besucher im Stadion sogar besondere Sicherheitsregelungen.

Spruch über "Ganzkörperkondom"

Die immense Hitze ging jedoch auch an der durchtrainierten Entertainerin nicht spurlos vorbei. Zwischen zwei Songs nutzte Helene Fischer die kurze Pause, um direkt auf das Wetter einzugehen. Nachdem sie sich den Schweiß von der Stirn gewischt hatte, legte sie erleichtert ihre rote Lederjacke mit Fransen ab und bemerkte lachend: "Es ist Sommer."

Helene Fischer - ihre Mega-Performance 1 / 9 Sängerin in rotem Outfit kniet mit Mikrofon auf der Bühne und zeigt ins Publikum. © Redferns Eine Sängerin im roten Outfit tritt mit Tänzern in Rot auf einer Bühne auf. © Getty Images Sängerin in rotem Outfit singt auf einer Bühne vor begeistertem Publikum mit vielen Handyaufnahmen. © Redferns

Scherze über heißes Bühnen-Outfit

"Bin ich froh. Das war ein bisschen viel. Ich will’s jetzt nicht sagen, aber das war wie ein Ganzkörperkondom. Und jetzt schwitz’ ich, aber ist doch egal, oder? Wir schwitzen heute sowieso alle zusammen." Das Publikum im Frankfurter Stadion reagierte mit lautem Gelächter und johlendem Applaus auf die ehrliche Offenbarung der Sängerin.

Die Facts zum Konzert

Die Zuschauerzahlen: Laut Angaben des Veranstalters feierten und sangen allein am Samstag rund 55.000 Menschen im ausverkauften Rund mit.

Die Setliste: Neben ewigen Klassikern wie "Atemlos durch die Nacht" und "Herzbeben" performte sie auch ihre brandneuen Hits.

Das Highlight: Für besonderen Jubel sorgte die Live-Darbietung von "Heute Nacht", dem offiziellen Song zur aktuellen Weltmeisterschaft.

Emotionale Tränen beim Heimspiel

Für die Musikerin, die noch vor dem großen Tourstart offen über ein emotionales "Chaos im Kopf" gesprochen hatte, besaßen die beiden Frankfurter Abende einen tiefen symbolischen Wert. Auf der Bühne machte sie sichtlich gerührt deutlich, dass sie mit der Metropole am Main ganz besondere persönliche Meilensteine verbindet. Die Shows fühlten sich für sie wie ein echtes Heimspiel an, denn genau hier begann im Jahr 2003 ihre beispiellose Karriere.

Helene Fischer © Getty Images

Emotional

Helene Fischer absolvierte damals in Frankfurt ihre professionelle Ausbildung im Musicalbereich und stand in der bekannten Theaterproduktion "Anatevka" zum allerersten Mal überhaupt auf einer großen Bühne. Wie tief diese Erinnerungen noch immer sitzen, spürten die Fans hautnah bei der Performance des Songs "Feuer am Horizont". Der Titel war die erste professionelle Studioaufnahme ihrer Laufbahn. Während des Auftritts wirkte die Sängerin den Tränen nahe und sichtlich bewegt.