TV-Star Andrea Kiewel rechnet mit Teuerung ab

ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel zeigt sich entsetzt über aktuelle Preiserhöhungen im Alltag. Nach einem extrem teuren Apotheken-Besuch macht sie ihrem Ärger in einer Kolumne nun richtig Luft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Andrea Kiewel, 61 Jahre alt und längst absoluter Kult im deutschen Fernsehen, moderiert bereits seit 1999 den beliebten "ZDF-Fernsehgarten". Die Sendung feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum, und Kiewel steht dafür rund 20 Mal pro Jahr vor der Kamera. Doch abseits der großen Feierlaune trüben die allgemeinen Preiserhöhungen aktuell die Stimmung der Moderatorin gewaltig. In ihrer neuesten Kolumne für das Magazin "SuperIllu" kritisiert sie die massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten deutlich.

Schock bei Besuch in Apotheke

Auslöser für ihren Unmut war ein Einkauf in einer Apotheke. "Kiwi" musste für zwei kleine Tuben Sonnencreme tief in die Tasche greifen. Da sie sehr empfindliche Haut hat, ist sie genau auf diese speziellen Pflegeprodukte angewiesen. "Die nette Apothekerin sagt: '45 Euro bitte'. Und ich bin mir sicher, mich verhört zu haben", beschreibt die 61-Jährige diese Situation. Noch im Vorjahr lag der Preis für eine Tube laut Kiewel bei gerade einmal 15 Euro. Diese immense Teuerung ist für den TV-Star schlichtweg unverständlich.

Kein Pfennig mehr an Gehalt

In ihrer Kolumne macht sie ihrem Unverständnis weiter Luft: "Mag ja sein, dass die Firma mehr bezahlen muss für alle chemischen Zutaten meiner Sonnencreme, sorry, aber ich bekomme keinen Pfennig mehr Gehalt." Neben der teuren Sonnencreme verweist Andrea Kiewel auch auf die generelle Preisexplosion bei vielen Lebensmitteln und diversen Gebrauchsgegenständen, die für zahlreiche Menschen kaum noch erschwinglich seien.

Experte verteidigt die hohe Gage

Allerdings muss sich die ehemalige Leistungsschwimmerin selbst wohl eher weniger finanzielle Sorgen machen als der Durchschnittsbürger. Recherchen der "Welt am Sonntag" zufolge kassiert sie für den "ZDF-Fernsehgarten" eine jährliche Gage von 400.000 Euro, was rund 20.000 Euro pro ausgestrahlter Folge entspricht. Medien-Experte Ferris Bühler verteidigte diese Summe jedoch gegenüber der "Abendzeitung": "Ihre Gage mag auf den ersten Blick hoch wirken, ist aber im Kontext absolut marktüblich und gerechtfertigt, da sie eine mehrstündige Live-Sendung Woche für Woche trägt und das Gesicht eines Millionenpublikumsformats ist."