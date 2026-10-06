Macheten-Angriff im Dong-Xuan-Center

Einsatz der Polizeispezialeinheiten in Berlin: Auf dem Gelände des Dong-Xuan-Centers in der Herzbergstraße in Lichtenberg ist am Montag ein Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. - angeblich sei ihm eine Hand abgehackt worden.

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Die Rettungskräfte wurden am Montag gegen 11.30 Uhr alarmiert: Sie fanden das Opfer mit hohem Blutverlust vor, stillten die Blutungen noch am Tatort und brachten den Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Die Polizei bestätigte eine Stichverletzung und Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung. Zur Schwere der Wunde und zur Identität des Verletzten machte sie zunächst keine Angaben.

Stundenlange Polizeiaktion

Nach Informationen der "B.Z." soll dem Mann bei dem Angriff eine Hand abgeschlagen worden sein. Die Zeitung berichtet dazu von einem stundenlangen Großeinsatz mit mehr als 100 Kräften der Polizei. Das Areal des asiatischen Großhandelszentrums wurde weiträumig abgesperrt, Hundertschaften sicherten die Hallen, Besucher wurden hinausgeführt und kontrolliert. Im Mittelpunkt stand Halle 6. Das SEK durchsuchte das Gebäude, weil die Ermittler den Täter zunächst noch im Center vermuteten. Eine Festnahme gab es nicht. Der Verdächtige ist flüchtig.



Das Dong-Xuan-Center ist das größte vietnamesisch geprägte Handelszentrum der Stadt und bei Kunden wie Touristen bekannt. Am 15. März 2024 gerieten zwei Gruppen vor Halle 1 aneinander – mit Macheten, Messern und Holzlatten. Das Landgericht nannte die Hetzjagd barbarisch. Ein 40-jähriger Vietnamese wurde im November 2025 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Auslöser der Gewalteskalation war laut der Anklage ein Streit um das Glücksspiel.