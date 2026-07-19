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Brutalo Foul

Messi-Bonus? Wie konnte DAS nicht einmal Gelb sein?

© AFP
Nicht nur im Stadion wunderten sich viele Fans: Wie konnte es für das brutale Tackling von Alexis MacAllister nicht einmal Gelb geben?
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Der Argentinier rauschte mit voller Wucht an, traf Spanien-Spielmacher mit dem gestreckten Bein am Knöchel.

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Der Spanien-Zehner lag verletzt am Boden, doch Strafe gab es für den Kampf-Sechser der Argentinier nicht.

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Viele forderten sogar Rot, doch Schiri Slavko Vincic zückte nicht einmal Gelb - gleich keimten wieder Verschwörungstheorien auf, dass Argentinien bei der WM bevorzugt wird.

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