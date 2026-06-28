Muren: Hunderte Menschen sitzen fest

Infolge eines Gewitters mit Starkregen und Hagel sind Sonntagnachmittag drei Muren auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck) abgegangen.

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Im Bereich "Am See" und "Am Versetz" wurde die Straße auf einer Länge von 50 Metern verlegt, Teile der Fahrbahn weggespült und die Stromversorgung unterbrochen, berichtete die Polizei. Die Straße blieb ab der Mautstelle vorerst gesperrt. Im hinteren Kaunertal befindliche etwa 200 Tagesausflugsgäste saßen zunächst fest.

Der Großteil von ihnen wurde in den dortigen Gastronomiebetrieben untergebracht und versorgt, hieß es. Die Gäste werden die Nacht im Gepatschhaus sowie im Gletscherrestaurant verbringen und sollen am Montag mit Hubschraubern des österreichischen Bundesheeres und der Polizei ausgeflogen werden, informierte das Land in einer Aussendung. Bei vulnerablen Personen sei dies nach ersten Erkundungs- und Versorgungsflügen bereits am Sonntag durch den Polizeihubschrauber Libelle Tirol geschehen.

Verletzt wurde niemand. Es gab auch keine Hinweise auf vermisste Personen. Die Landesgeologie war bereits zur Begutachtung an Ort und Stelle. Im Einsatz standen neben der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle unter anderem auch die Feuerwehr, die Bergrettung, Mitarbeiter der Kaunertaler Gletscherbahn sowie die Alpinpolizei.