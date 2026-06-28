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Nach FIFA-Verbot: ÖFB-Fans heizen schon im Stadion ein

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Viele ÖFB-Fans in Rot und Weiß sitzen und stehen in einer modernen Stadionlounge.
© oe24
Ausgerechnet vor dem Showdown gegen Algerien verbietet die FIFA unseren Fans den Fanmarsch, doch der rot-weiß-rote Fan-Tross weiß sich zu helfen.
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Mit den beiden Fanmärschen in Santa Clara und Dallas stimmten sich die rot-weiß-roten Schlachtenbummler stimmungsvoll auf die beiden WM-Hits ein. Doch vor dem finalen Showdown wurde dieser verboten.

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So strömten unsere Fans einzeln ins Stadion. Doch statt auf den Tribünen für Stimmung zu sorgen, nahm man vor den Getränkeständen Platz und fieberte bei den Spielen von Gruppe K mit.

Video zum Thema

Fans im Stadion

© oe24

Viele Fußballfans in bunten Trikots versammeln sich vor einem Parkplatz bei sonnigem Wetter.
ÖFB Fans © oe24

Immerhin da waren schon die ersten Sprechchöre zu hören. Davor gab es in der Stadt ein paar Fantreffs, wo man sich noch mit algerischen Fans gut verstand und auf den Thriller am Abend gemeinsam einstimmte.

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