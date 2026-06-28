Überraschung! DAS ist unsere Start-Elf für den Algerien-Showdown

Österreichs Fußball-Nationalteam steht im letzten WM-Gruppenspiel gegen Algerien vor einer kniffligen Aufgabe.

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Die ÖFB-Auswahl darf am Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Kansas City gegen Algerien nicht verlieren. Mit einem Punkt steht man allerdings als Gruppen-Zweiter fix im Sechzentel-Finale. Zu Spielbeginn werden wir wissen, ob eine Niederlage mit einem Tor Differenz auch reichen würde, um auch als einer der acht besten Gruppendritten aufzusteigen.

Teamchef Ralf Rangnick musste unter der Woche um den Einsatz von Paul Wanner nach einer leichten Blessur zittern. Der Neo-Österreicher ist aber fit für den Showdown.

Unsere Start-Elf gegen Algerien

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Die Aufstellungen:

Österreich: A. Schlager - Posch, Alaba, Lienhart, Mwene - X. Schlager, Seiwald, M. Sabitzer, Schmid, Laimer - Arnautovic

Algerien: Benbot - Mandi, Hadjam, Belghali, Bensebaini - Aouar, Chaibi, Bentaleb, Maza - Mahrez, Gouiri

Endlich bringt er Arnie

Diesmal gibt es keine Experimente von Teamchef Ralf Rangnick. Mit Rekord-Teamspieler Marko Arnautovic und Kapitän David Alaba soll Platz 2 in der Gruppe abgesichert werden.

Die Österreicher können erstmals seit 1982 bei einer WM eine Gruppenphase überstehen. Als Zweiter würde die ÖFB-Auswahl am Donnerstag (21 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Topfavorit Spanien weiterspielen. Als Dritter trifft man am 1. Juli entweder auf Enlgand oder Belgien.