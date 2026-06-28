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Aufstellung ist da

Überraschung! DAS ist unsere Start-Elf für den Algerien-Showdown

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Ralf Rangnick sitzt mit einer Wasserflasche auf der Trainerbank bei der FIFA WM 2026.
© GEPA pictures
Österreichs Fußball-Nationalteam steht im letzten WM-Gruppenspiel gegen Algerien vor einer kniffligen Aufgabe.
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Die ÖFB-Auswahl darf am Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Kansas City gegen Algerien nicht verlieren. Mit einem Punkt steht man allerdings als Gruppen-Zweiter fix im Sechzentel-Finale. Zu Spielbeginn werden wir wissen, ob eine Niederlage mit einem Tor Differenz auch reichen würde, um auch als einer der acht besten Gruppendritten aufzusteigen.

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Teamchef Ralf Rangnick musste unter der Woche um den Einsatz von Paul Wanner nach einer leichten Blessur zittern. Der Neo-Österreicher ist aber fit für den Showdown.

Unsere Start-Elf gegen Algerien

Die Aufstellungen:

Österreich: A. Schlager - Posch, Alaba, Lienhart, Mwene - X. Schlager, Seiwald, M. Sabitzer, Schmid, Laimer - Arnautovic
Algerien: Benbot - Mandi, Hadjam, Belghali, Bensebaini - Aouar, Chaibi, Bentaleb, Maza - Mahrez, Gouiri

Endlich bringt er Arnie

Diesmal gibt es keine Experimente von Teamchef Ralf Rangnick. Mit Rekord-Teamspieler Marko Arnautovic und Kapitän David Alaba soll Platz 2 in der Gruppe abgesichert werden.

Die Österreicher können erstmals seit 1982 bei einer WM eine Gruppenphase überstehen. Als Zweiter würde die ÖFB-Auswahl am Donnerstag (21 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Topfavorit Spanien weiterspielen. Als Dritter trifft man am 1. Juli entweder auf Enlgand oder Belgien.

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