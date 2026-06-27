Wetter-Alarm vor Algerien-Showdown

Auf unser Nationalteam wartet gegen Algerien nicht nur eine Nervenschlacht.

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Wenn unser Nationalteam in der Nacht auf Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) auf Algerien in Kansas City um den Aufstieg kämpft, sind David Alaba & Co. nicht nur am Platz mächtig gefordert.

Für unsere Stars heißt vermutlich verlieren verboten. Dabei kämpft das Team von Ralf Rangnick allerdings nicht nur gegen ein motiviertes algerisches Nationalteam, für das es ebenfalls um den Aufstieg geht.

Was unser Team bislang nicht hatte, sind brütend heiße Bedingungen am Rasen. Obwohl der Anpfiff heute erst um 21 Uhr Ortszeit erfolgt war in der Metropole des US-Bundesstaates Missouri schon den ganzen Tag eine Hitzewarnung ausgegeben. Doch das ist noch nicht alles.

Unwetter bedroht Spiel

Laut aktuellen Vorhersagen könnte genau zum Anpfiff ein heftiges Unwetter über das Arrowhead Stadium, der Heimat der Kansas City Chiefs ziehen.

Dadurch könnte sich sogar der Anpfiff aus Sicherheitsgründen verzögern oder das Spiel zwischenzeitlich unterbrochen werden. Für die Fans zu Hause ein Horror-Szenario. Die jenigen, die die ganze Nacht wach bleiben würde das bedeuten noch länger durchhalten zu müssen. Die Frühaufsteher hingegen können sich dann noch gemütlich einen Kaffee machen bevor man weiterzittert.