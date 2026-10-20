Neue Donau-Sitzstufen in Urfahr: Bau gestartet

Es sind auch eine Aussichtsplattform und ein geschützter Ruhebereich geplant.

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Am Montag ,19. Oktober startete die Stadt Linz mit der Neugestaltung der Uferkante am Urfahraner Jahrmarktgelände. Bis zum Frühjahrsmarkt 2027 entstehen direkt an der Donau neue Sitzstufen, eine Plattform und ein geschützter Ruhebereich. 13 neue großkronige Bäume, zusätzliche Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen und Fahrradständer ergänzen die neuen Aufenthaltsbereiche.

Alles hochwassersicher

Die Bauweise ist auf die Bedingungen unmittelbar an der Donau abgestimmt. Die Sitzstufen bestehen aus langlebigen Betonfertigteilen. Die Plattform wird als Stahlkonstruktion ausgeführt, ihre Geländer können im Hochwasserfall umgeklappt werden. Auch bei den Fahrradständern berücksichtigt die Planung den Hochwasserschutz. Farbige Markierungen verbinden die drei neuen Bereiche optisch miteinander und erleichtern die Orientierung.