Neue Hotline soll bei ID Austria helfen

Die Digital Austria Servicestelle öffnet erneut ihre Türen mit einem Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren. Eine neue Hotline soll künftig bei Fragen zu digitalen Amtsservices helfen.

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Wien. Die Digital Austria Servicestelle öffnet wieder ihre Türen und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf ältere Generationen. Wegen der hohen Nachfrage gibt es ab sofort die neue Hotline +43 50 233770, die von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar ist.

Unterstützung bei der ID Austria

Im Mittelpunkt der Servicetage stehen die Einrichtung und Nutzung der ID Austria sowie digitaler Amtswege. Das Bundeskanzleramt und der Österreichische Seniorenrat setzen dafür ihre im Frühjahr gestarteten Aktionstage im Oktober fort. Die Nachfrage ist hoch: Viele Termine im Oktober sind bereits nahezu ausgebucht. Unabhängig von den speziellen Seniorentagen können Bürgerinnen und Bürger ab Oktober wieder reguläre Termine in der Digital Austria Servicestelle buchen. Die verfügbaren 20-Minuten-Termine werden laufend über digitalaustria.gv.at zur Verfügung gestellt.

"Digital Austria Servicestelle hat sich bewährt"

"Die Digital Austria Servicestelle hat sich als persönliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bewährt. Die hohe Nachfrage zeigt, dass es neben guten digitalen Services auch persönliche Unterstützung braucht. Deshalb führen wir dieses Angebot weiter und setzen im Oktober einen besonderen Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren. Unser Ziel ist, dass alle Generationen die ID Austria und digitale Amtsservices sicher und selbstständig nutzen können", betont Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) © APA/HANS KLAUS TECHT

Teil des "Digi-Seniorenpakets"

Die Oktober-Aktionstage sind zudem Teil des Wiener "Monats der Senior:innen" (1.–31. Oktober) sowie des umfassenden Digi-Seniorenpakets. Dieses vereint mehrere Initiativen:

Individuelle Betreuung vor Ort in der Servicestelle (fünf Tage pro Woche geöffnet), wo Mitarbeiter direkt beim Einrichten der ID Austria auf dem Smartphone helfen.

in der Servicestelle (fünf Tage pro Woche geöffnet), wo Mitarbeiter direkt beim Einrichten der ID Austria auf dem Smartphone helfen. Kostenlose "Digital Überall"-Workshops ab Herbst 2026.

ab Herbst 2026. Peer-to-Peer-Projekt "#Gemeinsam Digital": 2026 kooperieren 13 Schulen in sechs Bundesländern (eine Schule schloss das Projekt bereits im Juli erfolgreich ab).

"#Gemeinsam Digital": 2026 kooperieren 13 Schulen in sechs Bundesländern (eine Schule schloss das Projekt bereits im Juli erfolgreich ab). ID Austria Servicetour: Ergänzend fanden in den letzten zwei Monaten elf Servicetage in Senioreneinrichtungen in allen Bundesländern statt.

Steigende Internetnutzung im Alter

Die Maßnahmen zielen darauf ab, bestehende Hürden gezielt abzubauen. In Österreich nutzen bereits 75 Prozent der 65- bis 84-Jährigen das Internet – ein deutlicher Anstieg gegenüber 69 Prozent im Jahr 2023.