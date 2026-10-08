NÖ: Mega-Windpark für 20.000 Haushalte

In Großkrut und Poysdorf entsteht ein neuer Windpark mit vier Anlagen (28 MW Gesamtleistung), der gemeinsam von EVN, ImWind und Windkraft Simonsfeld errichtet wird.

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Ab Herbst 2027 soll das Projekt rund 20.000 Haushalte mit Strom versorgen und jährlich 38.500 Tonnen CO2 einsparen.

Zum Baustart betonte Landtagsabgeordneter Manfred Schulz (ÖVP): "Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der Energieunabhängigkeit und dürfen uns mit Recht als Ökostromlokomotive Österreichs bezeichnen."

Klimafitte Unabhängigkeit und Regionalität

Auch die Lokalpolitik begrüßt das Projekt. Poysdorfs Bürgermeisterin Gudrun Sperner-Habitzl sieht in dem Windpark "ein Zeichen für mehr Unabhängigkeit und Regionalität". Großkruts Vizebürgermeister Ludwig Huber ergänzt, dass durch die Nutzung der Windkraft "Klimaschutz, Versorgungssicherheit und regionale Entwicklung erfolgreich Hand in Hand gehen".

NÖ mit Vorreiterolle bei erneuerbarer Energie

Die beteiligten Betreiber loben die Bündelung der Kräfte. EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz nennt die Gemeinden die "wichtigsten Partner" beim Windkraftausbau. Für Alma Kahler (Wien Energie) ist die Windkraft eine "tragende Säule des Energiesystems von morgen". Karl Gruber (ImWind) unterstreicht: "Beim Ausbau der Windkraft kommen wir gemeinsam schneller voran." Markus Winter (Windkraft Simonsfeld) freut sich über die Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit, durch die Niederösterreich seine "Vorreiterrolle beim Ausbau regionaler erneuerbarer Energie weiter vorantreiben" kann.