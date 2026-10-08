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Stadt unter Schock

Neunkirchen: Trauer um Pfalzer, tödlicher Sturz am Loser

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Fiducit, Andreas Pfalzer.
© Stadtgemeinde Neunkirchen
Tränen und Fassungslosigkeit: Andreas Pfalzer ist am Mittwoch beim Bergsteigen am steirischen Loser tödlich verunglückt. Neunkirchens oberster Personalvertreter ist tot. Eine ganze Stadt trauert.
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Kurz vor dem Ausstieg am schwierigen Klettersteig „Sisi" stürzte er aus ungeklärter Ursache in sein Sicherungsset und danach die Wand hinunter. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, Bergretter und Polizeihubschrauber bargen den Verstorbenen.

Voller Pläne

Pfalzer verbrachte gerne Urlaub in der Region. Am Vortag paddelte er noch mit dem Kajak am Hallstättersee und erzählte, wie sehr er sich auf die Pension im kommenden Jahr freue. Bei der Wahl 2024 holte seine Liste alle sieben Mandate.

Beliebter Beamter verunglückt bei Bergunfall tödlich

Im Rathaus von Neunkirchen herrscht Schockstarre. Bei Versammlungen am Donnerstag erfuhr die Belegschaft, wie es weitergeht. Pfalzer hat außerdem den Zauberverein Magischer Ring Niederösterreich mitgegründet.

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