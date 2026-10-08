Ordensschule
Schock für Kritzendorf: Privatvolksschule vor Schließung
Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) beendet nach diesem Schuljahr die Trägerschaft der Privatvolksschule. Grund sind steigende Kosten bei sinkenden Schülerzahlen. Neue Anmeldungen gibt es nicht mehr.
Von einer Schließung will die VOSÖ trotzdem nicht sprechen. Im Idealfall können alle Kinder ihre Volksschulzeit hier beenden. Offen ist, wie es mit dem Personal weitergeht.
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Stadt will übernehmen
Klosterneuburgs Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) ist von der Ankündigung überrascht. Am liebsten übernimmt die Gemeinde die Liegenschaft komplett. Das ist aber eine Frage des Geldes und der Gespräche mit dem Orden.
Eine Schließung ist für Kaufmann die schlechteste Lösung: Acht Klassen finden im Regelbetrieb kaum Platz, Freundschaften würden zerrissen.
Bis Jahresende soll eine Lösung stehen. Auch die Bildungsdirektion bestätigt, dass die Gespräche am Anfang stehen.
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