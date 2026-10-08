oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ordensschule

Schock für Kritzendorf: Privatvolksschule vor Schließung

Rudolf Preyer
von
Die Privatvolksschule in Kritzendorf.
© VOSÖ
Die Ordensvereinigung steigt aus, die Stadt sucht fieberhaft nach einer Lösung. Für 143 Kinder beginnt das Zittern.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) beendet nach diesem Schuljahr die Trägerschaft der Privatvolksschule. Grund sind steigende Kosten bei sinkenden Schülerzahlen. Neue Anmeldungen gibt es nicht mehr.

Von einer Schließung will die VOSÖ trotzdem nicht sprechen. Im Idealfall können alle Kinder ihre Volksschulzeit hier beenden. Offen ist, wie es mit dem Personal weitergeht.

Auch interessant

Schließung Asylunterkunft: Rund 50 Schüler weniger

Infantino-Ablöse: Das passiert beim UEFA-Krisengipfel

Sportlerwahl 2026: Diese Stars kämpfen um den Niki

Stadt will übernehmen

Klosterneuburgs Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) ist von der Ankündigung überrascht. Am liebsten übernimmt die Gemeinde die Liegenschaft komplett. Das ist aber eine Frage des Geldes und der Gespräche mit dem Orden.

Eine Schließung ist für Kaufmann die schlechteste Lösung: Acht Klassen finden im Regelbetrieb kaum Platz, Freundschaften würden zerrissen.

Bis Jahresende soll eine Lösung stehen. Auch die Bildungsdirektion bestätigt, dass die Gespräche am Anfang stehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

NÖ: Mega-Windpark für 20.000 Haushalte

Sharon Osbourne kehrt "X-Factor" Rücken

Spektakulär! Markus Rogan bricht bei der Eisschwimm-WM einen Weltrekord

Fellnase statt Prüfungsstress mit Labrador-Hündin Tikki

Warum jetzt alle auf gefrorene Gummibärchen abfahren

Schock für Kritzendorf: Privatvolksschule vor Schließung

Elmar Rizzoli über Verbot von Veranstaltungen ab 100 Personen in Osttirol

Laibach verlor Sieg wegen Missachtung der Punkteregel

Agrana: 40 % weniger Zuckerrüben

Ardo bleibt hart, Bauern geben nicht auf