"Sport verbandlt" auf Zielgerade

Gelbes Armband, großer Effekt: „Sport verbandlt" geht in die Zielgerade. Jetzt Code einlösen und Verein pushen!

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Die Armband-Aktion von SPORTLAND Niederösterreich und BILLA ist beendet: Seit 30. September 2026 gibt es keine gelben Bänder mehr zu kaufen. Der gesamte Reinerlös fließt in Kinder- und Nachwuchsprojekte der heimischen Sportszene.

Sportlandesrat Udo Landbauer sagt, die Aktion unterstützt all jene, die sich mit Herzblut in den Vereinen engagieren. „Sport ist die Antwort", lautet die Botschaft.

Sodexo macht mit

Auch Wirtschaftspartner Sodexo kauft zahlreiche Bänder, damit weite Teile der Belegschaft das gelbe Armband tragen. Country CEO Michael Freitag sagt, junge Menschen brauchen gute Rahmenbedingungen, Vorbilder und starke Partner.

Jetzt zählt jedes Band: Mit dem Code, der bei jedem Armband liegt, können Fans ihren Verein bis 14. Oktober 2026 unterstützen. Die drei Vereine mit den meisten Bändern bekommen je einen BILLA-Gutschein über 1.000 Euro. Einlösen geht auf sportlandnoe.at/sport-verbandlt.