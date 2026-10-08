Laura Wontorra schwanger: So süß freuen sich die Stars

Mit einem emotionalen Foto verkünden Moderatorin Laura Wontorra und ihr Partner Riccardo Basile die freudige Nachricht über ihren ersten Nachwuchs.

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Große Freude bei den Sportmoderatoren: Laura Wontorra und ihr Partner Riccardo Basile erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte das Paar am Dienstag ein stolzes Babybauchfoto, das innerhalb weniger Stunden mehr als 130.000 Likes sammelte.

Auf dem Bild posiert die Moderatorin in einem schwarzen, transparenten Kleid, während ihr Partner hinter ihr steht und die Hände liebevoll auf ihre Hüften legt. Zu dem Schnappschuss schrieben die werdenden Eltern die Worte: "HALB DU. HALB ICH."

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Glückwünsche aus der Promiwelt

Unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen mit herzlichen Reaktionen zu Wort:

Frauke Ludowig kommentierte begeistert: "Wowwwww congrats".

Jana Ina Zarrella gratulierte mit den Worten: "Glückwunsch, ihr 2".

Evelyn Burdecki jubelte: "Awwwww!!! Herzlichen Glückwunsch".

Rebecca Mir schrieb: "Omg herzlichen Glückwunsch"

Auch die Fans reagierten mit Tausenden roten Herz-Emojis auf die Veröffentlichung der süßen Baby-News.

Hinweise auf das Geschlecht

Neben den gemeinsamen Bildern teilten Laura Wontorra und Riccardo Basile auch ein Ultraschallbild, auf dem zwei kleine rosa Schühchen zu sehen sind. Für Let’s-Dance-Juror Joachim Llambi schien die Farbgebung ein klares Signal zu sein. Er kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch, ihr 2… freue mich sehr für euch und Mädels sind großartig."

Einige Fans scherzten zudem über das Tempo der Beziehung und spielten auf ihre Tätigkeit bei der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" an, bei der man gelernt habe, nichts anbrennen zu lassen. Für das Paar stehen nun aufregende Monate bevor, während sich die beiden auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten.