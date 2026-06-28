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Herzog-Sager

ORF-Verwirrung: "Leute kamen zu spät zur Arbeit"

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Ein Mann präsentiert am Tisch sitzend das Buch „Tagebuch des Zauberers“ mit mehreren Exemplaren.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Selten gab es so eine Sensation für das ÖFB-Team. Wir sind im Sechzehntelfinale!!! Auch Herzog ist entzückt und stellt steile Thesen auf.
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Eine unglaubliche Partie. Andi war das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht zu bekommen. "Die Leute kamen zu spät zur Arbeit", war er sich sicher. Auch manche Kinder sollen zu spät in die Schule gekommen sein. Für Herzog sei das Spiel aber ein guter Grund.

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Unglaublich spannend und fesselnd: Das Spiel soll jeden am Bildschirm gehalten haben. Dass "der Lange dann ein Tor macht" war für Andi das Highlight. Aber von "So einem Hundskick" will sich die Legende gegen Spanien nicht zu viel bis auf die Mentalität am Schluss mitnehmen. Spanien sei nochmal ein anderes Kaliber. Die Defensive müsse bis dahin besser funktionieren, das gab auch Sabitzer in einem Interview zu. Nichtdestotrotz waren alle einschließlich Herzog in Feierstimmung - ein historisches Spiel.

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