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Österreichs größte Beauty-Messe

MADONNA BEAUTY DAYS 2026
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Am 9. und 10. Oktober lädt MADONNA wieder zu den großen Beauty Days. Hier gehts zu den Tickets!

Für gleich zwei Tage verwandelt sich die METAStadt in einen Schönheitstempel, in dem auch viele Stars anzutreffen sind.

PROMINENTE GÄSTE &  BEAUTY-BRANDS

Die Besucher:innen erwartet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit prominenten Gästen, renommierten Expert:innen sowie zahlreichen internationalen Beauty-Brands, deren Neuheiten in den unzähligen Beauty-Cornern persönlich getestet werden können.

Denn: Die MADONNA Beauty Days sind weit mehr als eine klassische Beautymesse.

Das Event bietet die Möglichkeit, neue Produkte auszuprobieren, sich persönlich beraten zu lassen und exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche zu erhalten.

Jetzt limitiertes Ticket sichern & Österreichs größte Beauty-Messe entdecken!

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