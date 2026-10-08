OÖ Landesgartenschau: 300.000 Blumenzwiebeln für die Stadt der Gärten

Aneinandergereiht würden die Blumenzwiebeln ungefähr von Linz nach Wels reichen. Die Landesgartenschau 2027 verwandelt Wels von April bis September in ein blühendes Erlebniszentrum, das Natur, Kultur und Stadtleben miteinander verbindet.

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Was zur Eröffnung der Stadt der Gärten am 2. April 2027 blühen soll, kommt jetzt in die Erde: Rund 300.000 Blumenzwiebeln werden diesen Herbst für die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 gepflanzt. Sie sind Teil des Wechselflors, der gemeinsam mit den Stauden das bunte florale Erscheinungsbild der Stadt der Gärten prägen wird. Aneinandergereiht würden allein die Blumenzwiebeln ungefähr von Linz bis Wels reichen. Wie groß die Pflanzaktion heuer ist, zeigt ein Vergleich mit einem gewöhnlichen Gartenjahr: "Normalerweise setzen wir rund 30.000 Tulpen. Jetzt sprechen wir also ungefähr vom Zehnfachen", so Christoph Haslmayr, Leiter der Stadtgärtnerei Wels.

Einen Teil der Pflanzungen übernimmt die Stadtgärtnerei im Rahmen ihrer regulären Arbeiten, zusätzliche Mengen werden extern umgesetzt.

Die Pflanzphase macht zugleich die enge Zusammenarbeit zwischen den Teams der Landesgartenschau und der Stadtgärtnerei Wels sichtbar. "Bei den Pflanzungen zeigt sich sehr schön, wie unsere Zusammenarbeit funktioniert: Die Landesgartenschau bringt neue Ideen und gestalterische Impulse ein, die Stadtgärtnerei Wels ihre langjährige Erfahrung und ihr Wissen vor Ort", erklärt Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027.