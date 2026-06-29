LK Mauer
OP-Roboter live in Landesausstellung erleben
Im Haus 19 des Landesklinikums Mauer wird der legendäre „Da Vinci" – das Spitzensystem der roboterassistierten Chirurgie – persönlich zugänglich gemacht. Ein Experte führt live vor, was modernste Medizintechnik heute kann.
LR Kasser: "Innovative Medizin direkt zu den Menschen in Niederösterreich!"
Präzision. Der „Da Vinci" operiert mit einer Genauigkeit, die weit über menschliche Möglichkeiten hinausgeht – weniger Schmerzen, schnellere Heilung, bessere Ergebnisse für die Patienten. Niederösterreich setzt voll auf diese Zukunftstechnologie: Bereits an den Unikliniken St. Pölten, Wiener Neustadt und Krems im Einsatz, kommt das System künftig auch nach Mistelbach, Mödling, Horn und Amstetten.
Landesrat Anton Kasser jubelt: „Wir bringen innovative Medizin direkt zu den Menschen in Niederösterreich!"
Auch interessant
Jetzt vormerken – Besichtigung kostenlos, keine Anmeldung nötig
September: Mo. 21.09. bis Fr. 25.09.2026
Oktober: Mo. 19.10. bis Fr. 23.10.2026
Täglich 09:00–18:00 Uhr, Haus 19, Landesklinikum Mauer
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden