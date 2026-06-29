OP-Roboter live in Landesausstellung erleben

Bei der NÖ Landesausstellung 2026 können Besucherinnen und Besucher einen echten OP-Roboter hautnah erleben.

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Im Haus 19 des Landesklinikums Mauer wird der legendäre „Da Vinci" – das Spitzensystem der roboterassistierten Chirurgie – persönlich zugänglich gemacht. Ein Experte führt live vor, was modernste Medizintechnik heute kann.

LR Kasser: "Innovative Medizin direkt zu den Menschen in Niederösterreich!"

Präzision. Der „Da Vinci" operiert mit einer Genauigkeit, die weit über menschliche Möglichkeiten hinausgeht – weniger Schmerzen, schnellere Heilung, bessere Ergebnisse für die Patienten. Niederösterreich setzt voll auf diese Zukunftstechnologie: Bereits an den Unikliniken St. Pölten, Wiener Neustadt und Krems im Einsatz, kommt das System künftig auch nach Mistelbach, Mödling, Horn und Amstetten.

Landesrat Anton Kasser jubelt: „Wir bringen innovative Medizin direkt zu den Menschen in Niederösterreich!"

Jetzt vormerken – Besichtigung kostenlos, keine Anmeldung nötig

September: Mo. 21.09. bis Fr. 25.09.2026

Oktober: Mo. 19.10. bis Fr. 23.10.2026

Täglich 09:00–18:00 Uhr, Haus 19, Landesklinikum Mauer