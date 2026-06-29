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Bezirk Baden

NBG errichtet Wohnhausanlage in Muggendorf

Fünf Personen führen den Spatenstich für eine Wohnhausanlage in Muggendorf durch.
© NBG
Spatenstich für das Objekt in 2763 Muggendorf, Hauptstraße 123. Die NBG errichtet mit Mittel der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in 2763 Muggendorf, Hauptstraße 123, eine Wohnhausanlage mit 3 Reihenhäuser und 14 Wohnungen, in Miete mit Kaufoption.
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Errichtet werden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von ca. 55 m² bis 87 m², die Reihenhäuser verfügen über ca. 127 m². Alle Wohneinheiten erhalten Freiflächen in Form von Terrasse oder Balkon, einige Erdgeschosswohnungen zusätzlich einen Eigengartenbereich. Jede Wohnung verfügt über einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss. Alle Geschosse sind barrierefrei per Personenaufzug erreichbar.

Die Wohnungen werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energieerzeugung für Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage. Auf den Dächern werden zusätzlich Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 22,40 kWp installiert.

Angenehme Annehmlichkeiten

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PKW-Stellplätze werden im Freien und großteils überdacht errichtet; auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann der zugeteilte Stellplatz mit einer E-Ladesteckdose ausgestattet werden. Weiters stehen Fahrradabstellraum, Kinderwagenabstellraum, Müllraum und Spielplatz zur Verfügung.

Voraussichtliche Fertigstellung ist im 4. Quartal 2027

Interessenten wenden sich an:
NBG
2344 Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum 4
T 02236/405-566
v.weiss@nbg.at
www.nbg.at

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