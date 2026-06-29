Bezirk Baden
NBG errichtet Wohnhausanlage in Muggendorf
Errichtet werden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von ca. 55 m² bis 87 m², die Reihenhäuser verfügen über ca. 127 m². Alle Wohneinheiten erhalten Freiflächen in Form von Terrasse oder Balkon, einige Erdgeschosswohnungen zusätzlich einen Eigengartenbereich. Jede Wohnung verfügt über einen Einlagerungsraum mit eigenem Stromanschluss. Alle Geschosse sind barrierefrei per Personenaufzug erreichbar.
Die Wohnungen werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energieerzeugung für Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage. Auf den Dächern werden zusätzlich Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 22,40 kWp installiert.
Angenehme Annehmlichkeiten
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PKW-Stellplätze werden im Freien und großteils überdacht errichtet; auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann der zugeteilte Stellplatz mit einer E-Ladesteckdose ausgestattet werden. Weiters stehen Fahrradabstellraum, Kinderwagenabstellraum, Müllraum und Spielplatz zur Verfügung.
Voraussichtliche Fertigstellung ist im 4. Quartal 2027
Interessenten wenden sich an:
NBG
2344 Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum 4
T 02236/405-566
v.weiss@nbg.at
www.nbg.at
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