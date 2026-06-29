Schulneubau für Privatgymnasium Klosterneuburg

Schluss mit Provisorium: Das katholische Privatgymnasium Klosterneuburg (Bezirk Tulln) bekommt einen fixen Standort. Ein neuer Sportschwerpunkt soll hinzukommen.

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2019 wurde das Privatgymnasium der Schulstiftung der Erzdiözese Wien am provisorischen Standort neben dem Essl Museum eröffnet. Im künftigen Bildungscampus im Pionierviertel entsteht nun ein moderner Neubau für 24 Klassen – Eröffnung geplant für Herbst 2030.

Die Schule der Schulstiftung der Erzdiözese Wien war 2019 neben dem Essl Museum eröffnet worden und seither jedes Jahr ausgebucht. Nun zogen alle Beteiligten an einem Strang: Erzdiözese Wien, Bildungsministerium, Land Niederösterreich und Stift Klosterneuburg als Grundeigentümer beschlossen gemeinsam den Neubau. Die Stadtgemeinde errichtet am selben Standort zeitgleich Kindergarten, Volksschule, Sonderschule und Mittelschule.

MINT-Schwerpunkt wird ausgebaut

Neben dem bestehenden MINT-Schwerpunkt kommt künftig ein Sportprofil dazu. Ein Architekturwettbewerb wird ausgeschrieben.

Erzbischof Josef Grünwidl sieht darin ein Zeichen: Öffentliche Hand und Kirche investierten gemeinsam in die junge Generation. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) betonte, solche Projekte müssten übergreifend gedacht werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von Verantwortung und Weitblick, Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) freut sich über einen modernen Campus im Herzen der Stadt.