100 Jahre Stadt
Vivat Scheibbs!
„Heute feiern wir hundert Jahre Scheibbs und stellen jene Menschen in den Mittelpunkt, die diese wunderbare Stadt aufgebaut haben", rief Mikl-Leitner in die Festgemeinde. Und die Geschichte gibt ihr recht: Scheibbs war schon immer Pionier – erster Ort der Habsburgermonarchie mit elektrischer Straßenbeleuchtung, erste Stadt Niederösterreichs mit eigenem Freibad. „Diese Stadt ist nie stillgestanden, sie hat sich immer weiterentwickelt!" Mit 570 Arbeitsstätten und mehr als 3.700 Beschäftigten ist Scheibbs heute ein kraftvoller Wirtschaftsmotor im Mostviertel.
Bürgermeister David Pöcksteiner blickte stolz nach vorne: „Wenn viele Menschen zusammenhelfen, erreichen wir Großes." Stadtarchivar Johann Schagerl spannte den historischen Bogen – von der ersten urkundlichen Nennung 1165 bis heute. Und Neu-Scheibbbserin Carrie Morawetz brachte es auf den Punkt: „Wir haben uns wegen der Menschen für Scheibbs entschieden – die haben uns vom ersten Tag an mit Herzlichkeit aufgenommen."
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Den Festakt krönten ein ökumenischer Gottesdienst, eine mitreißende szenische Lesung sowie ein Chor aus fast hundert Stimmen, der das Heimatlied „Kennst du das Kleinod" zum Klingen brachte.
Auf die nächsten hundert Jahre, Scheibbs!
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