Wederentdeckter Psychothriller in Retzer Kirche

Mord, Macht und moralische Abgründe: Das Festival Retz (Bezirk Hollabrunn) bringt diesen Sommer Alessandro Scarlattis Oper „Judith & Holofernes" in die Stadtpfarrkirche.

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Premiere ist am 10. Juli, gespielt wird bis 26. Juli.

Der Stoff ist brisant

Eine Frau schleicht sich ins Lager des Feindes, verführt dessen Feldherrn – und tötet ihn. Das erste politische Attentat der Menschheitsgeschichte, wie Intendant Christian Baier es nennt. Sein Urteil: „Ein Psychothriller im wahrsten Sinne des Wortes."

Das Stück galt als verschollen

Die gespielte Fassung galt jahrzehntelang als verschollen. "In den 60-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde eine Handschrift in der Rowe Library am King’s College in London entdeckt und editiert. Damals steckte die Erforschung der historischen Aufführungspraxis noch in den Kinderschuhen", so Baier. Chefdirigent Luca De Marchi rekonstruierte das Manuskript neu – 329 Jahre nach der Uraufführung erklingt das Werk erstmals wieder in seiner originalen Klanggestalt. Regie und Bühne stammen von Hartmut Schörghofer, bekannt durch seine volldigitale "Ring"-Inszenierung in Budapest. Für Kostüme ist Corinna Crome verantwortlich. Auf der Bühne stehen u.a. Carolina Lippo, Chiara Brunello und Luigi Morassi.

Musik, Kirchenraum und Multimedia verschmelzen zur Inszenierung. Das Festival, seit 21 Jahren der Kirchenoper gewidmet, zählt jährlich über 2.100 Besucher. Das heurige Rahmenprogramm steht unter dem Motto „HANDELN!" Also: Auf nach Retz! Unter festivalretz.at findet sich das komplette Programm. Übrigens: das Festival hat das Motto "in Retz - aus Retz - für Retz".