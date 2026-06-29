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Gute Bilanz für Krems

Drei Männer stehen vor einem gelben Hintergrund, einer hält ein Diagramm in den Händen.
© MAGISTRAT KREMS
Solide Bilanz für Krems: Die Stadt schloss das Jahr 2025 mit einem Nettoergebnis von 1,34 Millionen Euro positiv ab – trotz umfangreicher Investitionen in Infrastruktur, Bildung und der neuen Badewelt Mirador.
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Auch der Finanzierungshaushalt weist ein Plus von 0,67 Millionen Euro aus, die Haushaltsrücklagen wurden um mehr als 930.000 Euro erhöht. Das Gesamtvermögen der Stadt beläuft sich auf rund 317 Millionen Euro.

Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) zeigt sich zufrieden: „Das ist keineswegs selbstverständlich und das Ergebnis einer guten und soliden Finanzpolitik." Finanzstadtrat Helmut Mayer ergänzt: „Wir haben unsere Mittel gezielt eingesetzt und gleichzeitig wichtige Zukunftsinvestitionen umgesetzt."

Solides Finanzergebnis

Dennoch mahnt Molnar: Die Schere zwischen steigenden Ausgaben und stagnierenden Einnahmen gehe immer weiter auseinander. Grundlegende Reformen bei Landesabgaben und Grundsteuerverteilung seien unausweichlich. Finanzdirektor Markus Holzinger verweist auf den gravierenden Anstieg der Umlagen für Gesundheit und Soziales, der den frei verfügbaren Anteil der Abgabenertragsanteile um 1,64 Millionen Euro schmälerte.

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Positiv: Auch die städtischen Eigenbetriebe schlossen 2025 mit rund 460.000 Euro im Plus, ihre Rücklagen stiegen um 1,1 Millionen Euro. Der Schuldenstand bleibt mit rund 20 Millionen Euro moderat.

Molnar abschließend: "Gerade in Zeiten steigender Kosten und wachsender Anforderungen an die Gemeinden ist ein positives Ergebnis keine Selbstverständlichkeit. Der Rechnungsabschluss zeigt, dass wir unsere finanziellen Mittel gezielt einsetzen und gleichzeitig wichtige Zukunftsinvestitionen umsetzen konnten. Damit sichern wir die Entwicklung unserer Stadt und schaffen Spielraum für kommende Herausforderungen.“

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