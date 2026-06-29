"Der Geizige" beim Theater Sommer Haag

Harpagon ist zurück – und aktueller denn je.

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In Molières berühmtester Komödie begegnen wir einem narzisstischen Knauserer, der ein geradezu erotisches Verhältnis zu seinem vergrabenen Geldbatzen pflegt. Liebe? Für ihn nur Geschäftssache. Seine Familie terrorisiert er nach Strich und Faden: Tochter Elise soll den reichen Alten Anselme heiraten, Sohn Cléante eine wohlhabende Witwe – und die junge Marianne, in die Cléante heimlich verliebt ist, hat Harpagon selbst im Visier. Doch, Achtung Spoiler-Alarm, mit List und Witz setzen sich die Geschwister durch und erkämpfen sich ihre Liebesheiraten.

Premiere: 1. Juli 2026, 20.15 Uhr

Weitere Vorstellungen (je 20.15 Uhr): 3., 4., 8.–11., 15.–18., 23.–25., 29.–31. Juli sowie 6.–8. August 2026

Mit der Theatersommer-Karte gibt es übrigens freien Eintritt zur NÖ Landesausstellung „WENN DIE WELT KOPF STEHT" bis 8.11.2026, Landesklinikum Mauer (exkl. Führung).