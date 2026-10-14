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Neuer Schock

Papst Leo XIV.: Auch sein  Bruder kämpft gegen Krebs

Papst Leo XIV.
© Getty
Bei Papst Leo XIV. wurde in der römischen Gemelli-Klinik der untere Lappen des rechten Lungenflügels entfernt. Wie nun bekannt wird, kämpft auch sein älterer Bruder Louis Prevost gegen den Krebs.
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Die Untersuchung beim 71-jährigen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche habe am Dienstag ein "Lungenadenokarzinom" ergeben, wie der Vatikan mitteilte. Zeitgleich wurde bekannt, dass der ältere Bruder des Papstes, Louis Prevost, an einem Multiplen Myelom leidet. Wie dessen Ehefrau gegenüber "CBS News" bestätigte, lebt Prevost im US-Bundesstaat Florida, wird in einem örtlichen Krankenhaus behandelt und nimmt an einer klinischen Studie teil.

Der Krebs sei bei ihm 2017 diagnostiziert worden. Nach einer Behandlung im Jahr 2019 samt Stammzelltherapie befand er sich in Remission, ehe es vor etwa drei Monaten zu einem Rückfall kam. In welchem Stadium sich Prevost befindet, ist nicht bekannt.

Louis Prevost (2.v.l.)
Louis Prevost (2.v.l.) © Getty Images

Telefonat zwischen den beiden Brüdern

Papst Leo XIV. und sein Bruder Louis haben in der vergangenen Woche miteinander gesprochen. Seine Schwägerin erklärte dazu: "Er hat angerufen, um uns darüber zu informieren, was geschehen würde. Wir beten weiter und versuchen, die Zuversicht für beide zu bewahren."

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Laut "Vatican News" liegen die Ergebnisse von Blutanalysen und einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs nach der Operation im typischen Normbereich. Die Untersuchungen am Morgen haben planmäßig stattfinden können.

Papst Leo XIV. hat bereits eine Atemphysiotherapie absolviert und konnte sich in seinem Krankenhauszimmer eigenständig fortbewegen. Die Genesung verläuft wie vorgesehen, und das Kirchenoberhaupt zeigte sich gut gelaunt.

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