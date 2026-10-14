Paul Bettany ist zurück: "VisionQuest" startet ab sofort auf Disney+

Mit "VisionQuest" ist eine neue Marvel-Serie ab sofort auf Disney+ verfügbar. Marvel-Darsteller Paul Bettany kehrt darin als White Vision auf die Bildschirme zurück.

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Die Miniserie bildet den Abschluss einer mit "WandaVision" und "Agatha All Along" begonnenen Trilogie. White Vision besitzt zwar alle Erinnerungen des Superhelden, kann aber keine emotionale Verbindung dazu herstellen. Zu Beginn der Serie arbeitet er in einem Pub in Edinburgh und beschäftigt sich in einer inneren Welt mit seiner Identität. Dort taucht unter anderem J.A.R.V.I.S., gespielt von James D'Arcy, auf.

Rückkehr von Ultron als emotionale Vaterfigur

Eine zentrale Rolle spielt Ultron, dessen Kopie Vision in seinem Inneren aufbewahrt. Für die Serie kehrt James Spader zurück, der Ultron einst seine Stimme lieh und nun selbst als Schauspieler auftritt. Zwischen den Figuren besteht eine komplizierte Vater-Sohn-Dynamik voller Konflikte und Misstrauen.

VisionQuest © Hersteller

Tommy Maximoff tritt als möglicher Sohn auf

Neben Ultron spielt eine zweite Familienbeziehung eine Rolle. Nach Billy Maximoff aus "Agatha All Along" tritt nun Tommy Maximoff, gespielt von Ruaridh Mollica, auf. White Vision und Tommy erleben gemeinsam Abenteuer, während die Frage nach ihrer tatsächlichen Verbindung im Raum steht.

VisionQuest © Hersteller

Die ersten beiden der insgesamt acht Episoden stehen bereits auf Disney+ zum Abruf bereit. Die Folgen drei und vier erscheinen am Mittwoch, 21. Oktober. Danach folgen die Episoden fünf und sechs am Mittwoch, 28. Oktober, ehe es wöchentlich mit je einer Folge bis zum Finale am Mittwoch, 11. November, weitergeht.