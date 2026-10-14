Fan-Hammer
Rolling Stones kündigen fünf neue Songs an
Am Freitag, 27. November 2026, erscheint die Deluxe-Edition "Foreign Tongues, Loose Lips". Der erste musikalische Vorgeschmack in Form des Songs "Who You Callin’ Crazy" erscheint bereits am Freitag.
Fünf neue Songs aus den Aufnahmesessions
Die erweiterte Version enthält fünf zum Teil bislang unveröffentlichte Stücke aus den Aufnahmesessions in London und Los Angeles: "Where There’s A Will", "Who You Callin’ Crazy", "Human Tide", "Bad Luck Hideaway" und "She Still Comes Around".
Beim Titel "Who You Callin’ Crazy" wirkt Jazz-Saxofonist Courtney Pine mit. Bei "Bad Luck Hideaway" teilen sich Jagger und Keith Richards wieder das Mikrofon im Gesangsduett. Dieser Song war vorab als Bonustrack der exklusiven iTunes-Ausgabe verfügbar und ist mittlerweile auf Streaming-Plattformen zu hören.
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Die Edition erscheint als eigenständige Vinyl-Ausgabe mit allen fünf neuen Songs auf LP plus Originalalbum-CD, als Deluxe-Doppel-CD sowie digital. Damit wächst die Gesamtzahl auf 19 Titel an.
Das Ursprungsalbum "Foreign Tongues" war am 10. Juli 2026 erschienen und stürmte in 14 Ländern die Charts. Es folgte auf das mit einem Grammy ausgezeichnete Werk "Hackney Diamonds".
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