oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Fan-Hammer

Rolling Stones kündigen fünf neue Songs an

The Rolling Stones
© Redferns via Getty Images
Die Rolling Stones haben noch lange nicht genug von ihrer eigenen Musik. Nach dem Album "Foreign Tongues" bringen Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood eine erweiterte Deluxe-Edition heraus.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Freitag, 27. November 2026, erscheint die Deluxe-Edition "Foreign Tongues, Loose Lips". Der erste musikalische Vorgeschmack in Form des Songs "Who You Callin’ Crazy" erscheint bereits am Freitag.

Fünf neue Songs aus den Aufnahmesessions

Die erweiterte Version enthält fünf zum Teil bislang unveröffentlichte Stücke aus den Aufnahmesessions in London und Los Angeles: "Where There’s A Will", "Who You Callin’ Crazy", "Human Tide", "Bad Luck Hideaway" und "She Still Comes Around".

Rolling Stones
Rolling Stones © Getty Images

Beim Titel "Who You Callin’ Crazy" wirkt Jazz-Saxofonist Courtney Pine mit. Bei "Bad Luck Hideaway" teilen sich Jagger und Keith Richards wieder das Mikrofon im Gesangsduett. Dieser Song war vorab als Bonustrack der exklusiven iTunes-Ausgabe verfügbar und ist mittlerweile auf Streaming-Plattformen zu hören.

Auch interessant

Kult-Serie "Akte X" kommt als Remake zurück

Tanz der Vampire feiert Comeback im Ronacher

Ö-Buchpreis 2026: Die Shortlist steht fest

Verschiedene Formate für neues Stones-Paket

Die Edition erscheint als eigenständige Vinyl-Ausgabe mit allen fünf neuen Songs auf LP plus Originalalbum-CD, als Deluxe-Doppel-CD sowie digital. Damit wächst die Gesamtzahl auf 19 Titel an.

Rolling Stones "Foreign Tongues"
Rolling Stones "Foreign Tongues" © Universal Music

Das Ursprungsalbum "Foreign Tongues" war am 10. Juli 2026 erschienen und stürmte in 14 Ländern die Charts. Es folgte auf das mit einem Grammy ausgezeichnete Werk "Hackney Diamonds".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit Geheim-Material: Neue Michael-Jackson-Doku erscheint

Heißes Gerücht: U2 nach 17 Jahren wieder in Wien

Die Toten Hosen: Emotionaler Abschied in Argentinien

Ambros: "Angst vor dem Tod? Schau ich so aus!"

Chart-Rekord, Party-Show und Tränen für Pizzera

Pop-Beben: Holt Taylor Swift 2027 endlich ihre Wien-Konzerte nach?

Pop-Sensation: Britney Spears legt wieder los!

Gabalier: Kraft tanken vor großer "Unplugged"-Tour

Judas-Priest-Legende geht in Metal-Pension

Silbereisen vor Schlagerbooom nervös: "Wird immer schlimmer!"