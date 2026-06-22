Pharma-Start-up verdoppelt noch vor Eröffnung

Noch bevor der erste Produktionstag angebrochen ist, baut das Pharma-Start-up Complex Pharmaceuticals in Traiskirchen massiv aus.

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Ausbau vorgesehen. © Complex Pharmaceuticals/APA-Fotoservice/Ben Leitner

Die ursprünglich geplante Werksfläche im Logistikpark Tribus wird von 7.800 auf 15.200 Quadratmeter verdoppelt -- eine Reaktion auf die enorme Nachfrage nach Produktions- und Lagerkapazitäten.

Nächstes Jahr schon Vollbetrieb

Das Unternehmen soll als Lohnhersteller für Pharmafirmen tätig sein - also Produktion, Verpackung und Lagerung im Kundenauftrag übernehmen. General Manager Christoph Reinwald sagt: „Wir verzeichnen bereits jetzt eine starke Nachfrage nach zusätzlichen Lagerkapazitäten - obwohl wir erst ab 2027 in den Vollbetrieb gehen."

Reinwald denkt größer

Die erste Verpackungslinie soll Ende des Jahres in Betrieb gehen, der Vollbetrieb ist für den Jänner 2027 geplant. Ein zweites Objekt mit rund 7.400 Quadratmetern wird ab August umgebaut und soll ein Zentrallager mit 10.000 Palettenplätzen bieten - für Arzneimittel, die bei kontrolliert 15 bis 25 Grad gelagert werden müssen.

Reinwald denkt größer: Traiskirchen soll „Schritt für Schritt zu einem leistungsfähigen Zentrum für pharmazeutische Dienstleistungen im Herzen Europas" werden. Weitere Expansion nicht ausgeschlossen.