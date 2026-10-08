oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Sonne blendete

Pkw gegen Almtalbahn: Notbremsung verhinderte Schlimmeres

81-Jähriger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zurück setzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Auto samt schotterbeladenen Anhänger am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der Maria-Theresia-Straße in Wels und kam bei einem Bahnübergang mit der Almtalbahn verkehrsbedingt auf den Gleisen zum Stillstand. Laut eigenen Angaben habe er aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkennen können, ob Rotlicht aufgeleuchtet habe. Als er bemerkte, dass sich die Almtalbahn der Kreuzung näherte, konnte er nicht mehr zurückfahren.

Auch interessant

Italien rätselt über Alabas Serie-A-Debüt

Tränen bei "Wer wird Millionär?"

Mit 74 km/h-Scooter schwer gestürzt

Der Lokführer, ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, erkannte die Gefahr, leitete eine Notbremsung ein und konnte so Schlimmeres verhindern. Die Zugpuffer drückten lediglich die Beifahrertüre ein und versetzten das Auto etwas. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam die Lok zum Stillstand. Es wurde niemand verletzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Electro Swing von Parov Stelar im XXL-Format

Pkw gegen Almtalbahn: Notbremsung verhinderte Schlimmeres

120 km/h im Ortsgebiet: Motorrad abgenommen

Mit Tracht aufs Oktoberfest am "Südi"

Wanderer abgestürzt: Treuer Hund bellt Retter herbei

"Schwer zu verdauen": Journalisten-Festnahme auf Demo

Linzer Flughafen als Drehscheibe für grausame Tiertransporte

OÖ Landesgartenschau: 300.000 Blumenzwiebeln für die Stadt der Gärten

Eder übergibt: Erstmals Frau an Spitze der Salzburger Gewerkschaft

Schließung Asylunterkunft: Rund 50 Schüler weniger