Pkw gegen Almtalbahn: Notbremsung verhinderte Schlimmeres

81-Jähriger konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zurück setzen.

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Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Auto samt schotterbeladenen Anhänger am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der Maria-Theresia-Straße in Wels und kam bei einem Bahnübergang mit der Almtalbahn verkehrsbedingt auf den Gleisen zum Stillstand. Laut eigenen Angaben habe er aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkennen können, ob Rotlicht aufgeleuchtet habe. Als er bemerkte, dass sich die Almtalbahn der Kreuzung näherte, konnte er nicht mehr zurückfahren.

Der Lokführer, ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, erkannte die Gefahr, leitete eine Notbremsung ein und konnte so Schlimmeres verhindern. Die Zugpuffer drückten lediglich die Beifahrertüre ein und versetzten das Auto etwas. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam die Lok zum Stillstand. Es wurde niemand verletzt.