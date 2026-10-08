120 km/h im Ortsgebiet: Motorrad abgenommen

Viele Motorradfahrer nutzen den schönen Mittwoch nochmals für eine Ausfahrt.

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Eine Streife führte am Mittwoch gegen 16 Uhr im Bereich Joseftal im Ortsgebiet von Schwertberg Lasermessungen durch. Es wurden drei Führerscheine aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vorläufig abgenommen.

Ein Motorradlenker wurde im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen, das Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit dem BH-Journaldienst vorläufig beschlagnahmt.