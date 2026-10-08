Schwerpunkt-Kontrolle
120 km/h im Ortsgebiet: Motorrad abgenommen
Eine Streife führte am Mittwoch gegen 16 Uhr im Bereich Joseftal im Ortsgebiet von Schwertberg Lasermessungen durch. Es wurden drei Führerscheine aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vorläufig abgenommen.
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Ein Motorradlenker wurde im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen, das Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit dem BH-Journaldienst vorläufig beschlagnahmt.
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