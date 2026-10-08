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Schwerpunkt-Kontrolle

120 km/h im Ortsgebiet: Motorrad abgenommen

Symbolfoto: Motorrad
© oe24.at
Viele Motorradfahrer nutzen den schönen Mittwoch nochmals für eine Ausfahrt.
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Eine Streife führte am Mittwoch gegen 16 Uhr im Bereich Joseftal im Ortsgebiet von Schwertberg Lasermessungen durch. Es wurden drei Führerscheine aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vorläufig abgenommen.

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Ein Motorradlenker wurde im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen, das Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit dem BH-Journaldienst vorläufig beschlagnahmt.

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