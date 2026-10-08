Italien rätselt über Alabas Serie-A-Debüt

Startelf oder zunächst Bank? Italiens Medien sind sich über David Alabas Rolle bei Udinese uneinig. Der ÖFB-Kapitän selbst fühlt sich bereit für seine Premiere.

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Schon am Montag gegen Torino (20.45 Uhr) könnte der 34-Jährige erstmals für seinen neuen Klub auflaufen. Doch wie viel Einsatzzeit bekommt der ehemalige Bayern- und Real-Madrid-Star? Während die "Tuttosport" eher mit einer vorsichtigen Heranführung rechnet, hält "Il Gazzettino" sogar einen Platz in der Startelf für möglich.

Startelf oder zunächst Joker?

Udinese-Trainer Kosta Runjaic will laut "Tuttosport" erst kurzfristig über Alabas Einsatz entscheiden. Die wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten könnten gegen einen Platz in der Anfangsformation sprechen.

Alaba selbst hatte bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag erklärt: "Ich bin bereit und fühle mich sehr gut." Die Entscheidung über seine Rolle überlasse er allerdings dem Trainer.

Zusätzliche Konkurrenz bekommt der Österreicher durch die Rückkehr von Innenverteidiger Oumar Solet. Der Franzose soll nach seiner Muskelverletzung gegen Torino wieder zur Verfügung stehen.

Udineses Abwehr braucht Verstärkung

An Bedarf mangelt es jedenfalls nicht. Udinese kassierte in den ersten fünf Ligaspielen bereits elf Gegentore. Alaba soll mit seiner Erfahrung für zusätzliche Stabilität sorgen.

Für ihn geht es in Turin vor allem darum, nach seiner langen Verletzungsgeschichte wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln.

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird die Entwicklung aufmerksam verfolgen - am 25. Oktober wird er persönlich nach Udine reisen.

Mit Blick auf die abschließenden Nations-League-Spiele wird deshalb weniger entscheidend sein, ob Alaba gegen Torino von Beginn an spielt. Viel wichtiger ist, dass er in den kommenden Wochen wieder regelmäßig zum Einsatz kommt. Österreich empfängt am 14. November Irland in Linz (20.45 Uhr), ehe am 17. November das letzte Gruppenspiel gegen Israel (20.45 Uhr) ansteht. Bis dahin will sich Alaba für seine Rückkehr ins ÖFB-Team empfehlen.