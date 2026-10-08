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Verpasste Chance

Tränen bei "Wer wird Millionär?"

SR
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Ein Mann im Anzug steht im Fernsehstudio vor Monitoren, Publikum sitzt im Hintergrund.
© Wer wird Millionär? 25 Jahre - D
Bei Wer wird Millionär platzte der große Traum vom Jackpot für eine Ärztin nach einer bitteren Fehlentscheidung bereits an der 2.000-Euro-Frage.
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Das große Finale der WWM-Spezialwoche um bis zu drei Millionen Euro findet am Donnerstag bei RTL statt. Für Kandidatin Franziska Burkhardt endete der Auftritt in der 3-Millionen-Euro-Woche der Generationen am Dienstagabend, 7.10., jedoch mit einer herben Enttäuschung. Bei Günther Jauch ging es um die Frage, welches Tier nicht zu den Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gehört.

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Obwohl die angehende Internistin zwei Joker verbrauchte, wählte sie am Ende die falsche Option und stürzte auf 500 Euro zurück. Ihr bitteres Fazit lautete: "Es kann schnell vorbei sein."

Eine Frau sitzt lächelnd in einem Fernsehstudio und klatscht, umgeben von applaudierendem Publikum.
Kandidatin noch guter Dinge zu Beginn © RTL

Verwirrung um Maskottchen

Die Antwortmöglichkeiten bestanden aus vier verschiedenen Tierfiguren, die den Gastgeberländern zugeordnet werden sollten:

  • Zayu, der Jaguar
  • Jimmy, der Koala
  • Maple, der Elch
  • Clutch, der Weißkopfseeadler

Die Kandidatin zeigte sich ratlos und rief ihren Telefonjoker an: "Das kann ich so spontan echt nicht beantworten. Ich dachte auch immer, es gibt nur ein Maskottchen?" Der angerufene Bekannte vermutete den Koala fälschlicherweise in Südamerika. Auch der anschließende 50:50-Joker half nicht weiter, da sie sich fälschlicherweise für den Jaguar entschied.

Deutliche Hinweise von Günther Jauch

Moderator Günther Jauch hatte im Vorfeld mehrfach versucht, die Spielerin auf die richtige Fährte zu lenken. Er bot sogar an, eine Runde auszugeben, falls das Publikum nicht zu mindestens 99 Prozent die richtige Antwort wüsste. Nach der falschen Entscheidung kommentierte der Moderator trocken: "Wo lebt denn der Koalabär, Frau Burkhardt? In Australien, er ernährt sich von Eukalyptusblättern, das weiß doch jeder! Dann kann der Koalabär nicht Maskottchen bei der WM gewesen sein. Eieieiei!" Für den Einzug in die Finalshow am Donnerstag wären mindestens 16.000 Euro nötig gewesen. Die angehende Ärztin hatte Tränen in den Augen nach dem bitteren Ausscheiden.

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