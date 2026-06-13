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Spieler verwirrt

Plötzlich wendet Schiri neue Regel an

© APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Beim Auftakt von Co-Gastgeber USA ins Heimturnier hat der Video-Schiedsrichter erstmals bei einer Fußball-WM seine neuen Befugnisse genutzt.
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Wenige Minuten nach der Halbzeitpause beim 4:1 der Nordamerikaner gegen Paraguay zeigte Referee Danny Makkelie US-Kapitän Tim Ream die Gelbe Karte für ein vermeintliches Foul an Miguel Almiron. Als der anschließende Freistoß bereits ausgeführt war, meldete sich der VAR.

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Der niederländische Schiedsrichter Makkelie schaute sich die Szene noch einmal an, und änderte seine Entscheidung. Die Gelbe Karte für Ream wurde annulliert, stattdessen erhielt Almiron die Verwarnung wegen einer Schwalbe. Die TV-Zuschauer sahen via Einblendung, dass die Szene wegen einer Spielerverwechslung überprüft worden war.

© APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Nach einem Beschluss der Internationalen Regelhüter (IFAB) im Frühjahr darf der Video-Assistent nun drei weitere Situationen überprüfen und bei Fehlern des Schiedsrichters eingreifen. Dazu gehören unter anderem Szenen, die zu Rot oder Gelb für einen falschen Spieler oder das falsche Team führen.

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