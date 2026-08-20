Polizei fährt scharfen Kurs: 5 Jugendliche geschnappt

Aktion Scharf in Wien: 195 Identitätsfeststellungen durchgeführt

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Bei einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Jugendkriminalität sind am Mittwoch in Wien fünf Personen festgenommen worden. Eine Person wurde bei dem Einsatz im Bereich des Bahnhofs Meidling und dem angrenzenden Bezirk Favoriten aufgrund eines strafrechtlichen Delikts, vier aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag mit.

Gerhard Karner © APA/GEORG HOCHMUTH

Insgesamt wurden im Zuge des Einsatzes 195 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Sieben Personen wurden wegen des Verdachts gerichtlich strafbarer Handlungen nach dem Strafgesetzbuch, zehn Personen nach dem Suchtmittelgesetz sowie 19 Personen wegen Verwaltungsübertretungen angezeigt. Bei den Kontrollen stellten die Einsatzkräfte unter anderem 79 Gramm Cannabis, zwei Stück psychotrope Stoffe sowie 18 Stück Substitutionsmittel sicher.

Jugendkriminalität als Herausforderung

Die Schwerpunktaktion war Teil der verstärkten polizeilichen Maßnahmen gegen Jugendkriminalität. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl betonten die Notwendigkeit der konsequenten Schwerpunktmaßnahmen. "Die Jugendkriminalität ist und bleibt ein Sorgenkind. Deshalb müssen wir gerade in diesem Bereich ganz konsequent vorgehen und dagegenhalten", so Karner. "Jugendkriminalität ist gerade in einer Großstadt wie Wien eine Herausforderung, der wir mit Konsequenz und einer starken Präsenz im öffentlichen Raum begegnen müssen", ergänzte Pürstl.

An der Schwerpunktaktion waren neben Kräften des Stadtpolizeikommandos Meidling unter anderem Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien, des Landeskriminalamtes Wien, der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug, der Polizeidiensthundeeinheit sowie der Landesverkehrsabteilung Wien beteiligt. Das Aufgebot wurde zudem von 24 Polizistinnen und Polizisten aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Oberösterreich verstärkt.