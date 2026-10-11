Pröll startet Digital-Austria-Offensive

Das Bundeskanzleramt und der Seniorenrat erweitern das Angebot der Digital Austria Servicestelle. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung älterer Menschen bei der ID Austria.

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Für Fragen rund um die Registrierung und Einrichtung steht Bürgerinnen und Bürgern von Montag bis Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr eine eigene Servicenummer unter +43 50 233770 zur Verfügung. Grund für den Ausbau der Beratungsangebote im Oktober ist nach Angaben des Bundeskanzleramts und des Österreichischen Seniorenrats eine hohe Nachfrage bei den vergangenen Aktionstagen im Mai und Juni. Vor Ort begleiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personen Schritt für Schritt bei der Einrichtung der ID Austria auf dem Smartphone. Bereits im Frühjahr war das Angebot auf fünf Tage pro Woche ausgeweitet worden.

Ausbau der persönlichen Beratung

In einer Stellungnahme betonte die Regierungsseite die Bedeutung direkter Anlaufstellen für die Bevölkerung. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hielt dazu fest: "Die Digital Austria Servicestelle hat sich als persönliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bewährt. Die hohe Nachfrage zeigt, dass es neben guten digitalen Services auch persönliche Unterstützung braucht. Deshalb führen wir dieses Angebot weiter und setzen im Oktober einen besonderen Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren. Unser Ziel ist, dass alle Generationen die ID Austria und digitale Amtsservices sicher und selbstständig nutzen können."

Digitale Kompetenzen älterer Menschen

Die Maßnahmen sind Teil des sogenannten "Digi-Seniorenpakets", das individuelle Beratung mit kostenlosen "Digital Überall"-Workshops ab Herbst 2026 sowie Peer-to-Peer-Formaten verknüpft. Letztere werden im Rahmen des Projekts "#Gemeinsam Digital" an 13 Schulen in sechs Bundesländern als Pilotprojekt im Jahr 2026 umgesetzt; eine Schule schloss dieses bereits im Juli ab. Nötig seien diese Schritte auch mit Blick auf die Statistik: Laut aktuellen Daten stieg der Anteil der Internetnutzerinnen und -nutzer bei den 65- bis 84-Jährigen in Österreich von 69 Prozent im Jahr 2023 auf derzeit 75 Prozent, wobei weiterhin Unterschiede bei den digitalen Fertigkeiten bestehen.

Kostenlose Angebote in Wien

Die Aktionstage der Servicestelle sind zudem in den Wiener "Monat der Senior:innen" eingebunden, der im Oktober stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos. Abseits der Schwerpunkttage können reguläre 20-Minuten-Termine über die Plattform digitalaustria.gv.at gebucht werden. Zudem wurden im Rahmen einer österreichweiten Servicetour zuvor elf spezielle Beratungstage in Senioreneinrichtungen in allen Bundesländern durchgeführt, um die Unterstützung auch regional anzubieten.