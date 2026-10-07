Regenbogensteg ja, aber nicht einmal ein Lugnergasserl

Wien tauft um: Tina Turner, Jane Goodall und Otto Schenk bekommen Straßen und Plätze. Mariahilf erhält gar einen Regenbogensteg. Nur einer geht leer aus: Richard Lugner.

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Die Donaustadt wird zur Star-Meile: Otto Schenk erhält einen Platz, Elisabeth Orth und Waltraut Haas bekommen je eine Gasse, Peter Simonischek eine Allee und Peter Rapp einen Weg. In der Seestadt Aspern gibt es eine Jane-Goodall-Straße und eine Tina-Turner-Promenade.

Floridsdorf ehrt Gerald Pichowetz mit einem Park. Der bisherige Hamerlingpark in der Josefstadt erinnert künftig an Lore Segal, in der Leopoldstadt entsteht der Soshanaplatz. Einer allerdings bekommt: nix.

Lugner schaut durch die Finger

Leer aus geht Richard Lugner: keine Straße, kein Anger, nicht einmal ein Gasserl.

Erinnerungen an Widerstand und Verfolfung

Zu erinnern sind hier der Käthe-Sasso-Weg in Liesing, in der Leopoldstadt der Ruth-Langer-Park, der Anna-Peczenik-Park und der Amalia-Carneri-Park, in Penzing der Emilie-Tolnay-Park. In der Donaustadt erinnert ein Weg an David Josef Bach.

Bunt und sportlich

Der Wiental-Steg zwischen Margareten und Mariahilf heißt künftig Regenbogensteg. Vor dem ÖFB-Campus entsteht der Platz des Fußballs, in Liesing kommen Am Nussbrunnenfeld und Am Wildquell dazu.

"Die Namen erzählen die Geschichte unserer Stadt", unterstreicht Stadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).