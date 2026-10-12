oe24
TV
E-Paper
Immo

Polit-Beben

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Ministerin zurück

OR
von
Eine Frau im schwarzen Blazer und rotem Rollkragen hält Akten und geht durch einen Raum.
© Getty Images
Polit-Beben in Deutschland. Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Berlin. Bärbel Bas (58, SPD) zieht sich komplett aus ihren bisherigen Spitzenämtern zurück. Das gab die Politikerin Montag via Instagram bekannt. Nach dem Verlust ihrer Stieftochter benötige sie Zeit, um die Trauer zu verarbeiten.

Ihren Doppel-Rücktritt teilte Bas via Instagram mit:

"Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten. Diese möchte ich mir ausreichend nehmen. Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden."

Und weiter: "Da ich momentan nicht die Kraft aufbringen kann, kurzfristig meine Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe ich mich entschieden, beide Ämter aufzugeben. Deshalb habe ich meinen Co-Vorsitzenden und Vizekanzler Lars Klingbeil darüber informiert, dass ich mein Amt als Parteivorsitzende mit dem heutigen Tag niederlege. Gleichzeitig habe ich den Bundeskanzler gebeten, mich aus dem Amt der Bundesministerin für Arbeit und Soziales zu entlassen."

Auch interessant

Feuerunfall mit E-Auto: Lenkerin getötet

Trump warnt Deutschland vor Folgen der Energiewende

Bungee-Anlage gebastelt: Deutsche (21) stürzt in den Tod

Sie fügt weiters hinzu: "Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums jetzt eine starke Hausleitung verdient haben, die mit voller Kraft die anstehenden Gesetze und Reformvorhaben vorantreibt. Am Ende meiner Zeit als Ministerin möchte ich vor allem eines sagen: Danke für die Unterstützung, die ich im gesamten Haus erfahren habe."

Dank auch an die Partei

In Ihrem Statement dankte Bas auch der SPD. Die Sozialdemokratie werde aus den vergangenen Wahlen die richtigen Schlüsse ziehen, so die Politikerin. Die Weichen dafür seien unter anderem mit dem Konvent und dem Grundsatzprogrammprozess gestellt.

Versöhnliche Worte zum Abschied

Einen besonderen Dank richtete Bas an Lars Klingbeil und Matthias Miersch für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie an Fraktion und Partei. Für sie ende heute ein Kapitel, aber nicht die Geschichte. Was bleibe, seien nicht getragene Ämter, sondern Spuren in den Herzen der Menschen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WHO-Team besucht Labor in Wuhan

Fünf Soldaten bei Panzer-Übung verletzt

Tödliches Virus an Bord: Passagiere stecken auf Schiff fest

Zuckergehalt in Coca-Cola wird reduziert

Jetzt will JP Kraemer aus Deutschland flüchten

Feuerunfall mit E-Auto: Lenkerin getötet

Bungee-Anlage gebastelt: Deutsche (21) stürzt in den Tod

Rover findet keine Beweise für Mondlandung

Trump warnt Deutschland vor Folgen der Energiewende

Rücktritts-Hammer! Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Ministerin zurück