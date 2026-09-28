Sänger John Legend zahlt Studenten die Miete

John Legend (47) greift jungen Menschen finanziell unter die Arme. Zum sogenannten "Rent Day" im Oktober will der US-Sänger die komplette Monatsmiete ausgewählter Studierender übernehmen. Dahinter steckt für den Musiker auch eine persönliche Geschichte.

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Für die Aktion arbeitet Legend mit der Mietzahlungsplattform Bilt und der Organisation Scholarship America zusammen. Unterstützt werden Studierende von vier US-Hochschulen: dem Morehouse College, der Central State University, der Wilberforce University und der University of Pennsylvania.

Besonders persönlich ist die Auswahl der letzten Universität: An der University of Pennsylvania hat Legend selbst studiert.

Die Unterstützung richtet sich an junge Menschen, die außerhalb des Campus wohnen und finanziell so stark unter Druck stehen, dass ihnen im schlimmsten Fall sogar eine Zwangsräumung droht. Die Aktion ist Teil eines neuen Rent Assistance Programms.

John Legend kennt die Situation selbst

Dass Legend die finanzielle Belastung während des Studiums nachvollziehen kann, hat einen einfachen Grund: Er war selbst darauf angewiesen, Studium, Arbeit und Miete unter einen Hut zu bekommen.

"Ich habe hart gearbeitet und ich tat das, damit ich meine Miete bezahlen konnte. Deshalb weiß ich, wie es sich anfühlt, in der Lage zu sein, in der man selbst herausfinden muss, wie man es schafft", erzählt der Sänger.

Nach seinem ersten Studienjahr lebte Legend drei weitere Jahre außerhalb des Campus. Neben seinem Studium hatte er einen Job an der Universität und arbeitete zusätzlich in einer Kirche.

"Viele brauchen unsere Hilfe"

Legend sieht deshalb eine direkte Verbindung zu den Studierenden, die heute mit ähnlichen Problemen kämpfen. "Ich bin mir sicher, dass es vielen jungen Menschen, die gerade studieren, genauso geht", sagt er.

© Getty Images

Besonders die drohende Wohnungslosigkeit bereitet ihm Sorgen: "Viele dieser Studierenden sind von Zwangsräumung bedroht und brauchen unsere Hilfe."

Gemeinsam mit Bilt wolle er deshalb dazu beitragen, die Kosten für Unterkünfte außerhalb des Campus zu übernehmen.

Bildung als Schlüssel für sein eigenes Leben

Das Thema Bildung begleitet Legend schon lange. Für ihn war das Studium ein wichtiger Schritt auf seinem persönlichen Weg.

"Ich weiß, was es für mich bedeutet hat, studieren und eine großartige Ausbildung erhalten zu können. Das hat mir den Weg für mein Leben geebnet", erklärt der 13-fache Grammy-Gewinner.

Passend zu der Hilfsaktion steht bei Legend auch musikalisch ein neues Kapitel bevor: Am 23. Oktober erscheint sein elftes Studioalbum "Muse", das er gemeinsam mit Pharrell Williams (53) geschrieben hat.