Samuel Koch würde die Rückkehr von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz gerne vor dem Fernseher verfolgen. Doch ausgerechnet am Abend der Neuauflage hat der Schauspieler einen anderen Termin: Er steht auf der Theaterbühne.

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"Ich befürchte, da habe ich eine Theatervorstellung und bin auf der Bühne", sagte der 39-Jährige in der Sendung "Meine Playlist" von domradio.de. Dabei freue er sich auf das neue Moderatoren-Duo: "Natürlich würde ich das super gerne sehen mit diesem wunderbaren neuen Moderationsteam." Die Kaulitz-Zwillinge präsentieren die ZDF-Show am 5. Dezember erstmals.

Sein Schicksal ist mit der Show verbunden

Koch ist seit seinem schweren Unfall bei "Wetten, dass..?" im Dezember 2010 eng mit der Sendung verbunden. Damals wollte er mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto springen. Der Versuch misslang, Koch stürzte und ist seither querschnittsgelähmt.

Bis heute blickt er unterschiedlich auf den Unfall zurück. An manchen Tagen werde ihm schmerzhaft bewusst, wie sehr er auf andere angewiesen sei. Dann ärgere er sich über seine damalige Entscheidung. In anderen Momenten vergesse er teilweise, was passiert sei. "Das Leben ist wie eine Achterbahn", sagte Koch. Halt gebe ihm vor allem sein Glaube, der durch den Unfall an Substanz gewonnen habe.

© ZDF und Ariel Oscar Greith

Dass sein Name bis heute mit dem Unglück verbunden wird, könne er nachvollziehen. Sein damaliger Professor habe ihm vor der Teilnahme noch geraten, mitzumachen – nach zwei Monaten werde sich ohnehin niemand mehr daran erinnern. "Aber das war natürlich ein Griff ins Klo", meinte Koch rückblickend.

Vom Schauspiel-Anti-Berufswunsch zum Bühnenstar

Mit der Schauspielerei konnte Koch als Kind zunächst wenig anfangen. Obwohl er eine Stunt- und Schauspielschule besuchte und erste Fernsehjobs bekam, war Schauspieler für ihn lange ein regelrechter Anti-Berufswunsch. Erst bei einem Praktikum änderte sich seine Einstellung. Die Denkweise und die Ausdrucksmöglichkeiten der Schauspieler faszinierten ihn.

Heute ist Koch selbst erfolgreicher Schauspieler. Seit der Spielzeit 2024/25 gehört er zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. Heuer erhielt er außerdem den Bayerischen Kunstpreis.

Neue Pläne für 2027

Auch beruflich hat Koch bereits einiges vor. Im April 2027 plant er gemeinsam mit seinem Bruder eine Deutschlandtour mit einer Mischung aus Schauspiel und Stand-up-Comedy. Im Herbst soll außerdem ein neues Buchprojekt folgen.

Seinen Körper hält Koch nach eigenen Angaben fit. Ärzte und Forscher, mit denen er im Austausch stehe, seien überzeugt, dass es irgendwann möglich sein könnte, dass er wieder laufen kann. Es sei nur noch eine Frage des Wann.