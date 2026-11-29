Israel hat den Einsatz einer internationalen Stabilisierungstruppe im Gazastreifen genehmigt. Sie soll unter anderem die Hamas entwaffnen. Die Entscheidung gilt als wichtiges Zugeständnis an US-Präsident Donald Trump.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie ein israelischer Regierungsvertreter mitteilte, soll die Truppe Teil der internationalen Bemühungen sein, die Nachkriegsordnung im Gazastreifen zu sichern. Israel bedankte sich in einer Erklärung bei Trump für dessen Einsatz für die Sicherheit des Landes und eine positive Zukunft der Region.

Trump will über Friedensplan beraten

Auch der von den USA unterstützte Friedensrat („Board of Peace“), der die Umsetzung der Nachkriegsordnung in Gaza überwachen soll, wurde von Israel gewürdigt. Das Gremium will am Montag im Weißen Haus mit Trump zusammentreffen und eine "offene und ehrliche Einschätzung" zum Stand seines Gaza-Friedensplans abgeben.

Israel kündigte an, weiterhin bei allen Fragen rund um den Gazastreifen mit den USA und dem Friedensrat zusammenzuarbeiten.

Kein Wiederaufbau ohne Entwaffnung der Hamas

Israel knüpft den Wiederaufbau des Gazastreifens an eine klare Bedingung: Zuerst müsse die Hamas entwaffnet und das gesamte Gebiet entmilitarisiert werden. "Mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens wird erst begonnen, wenn die Hamas entwaffnet und der gesamte Gazastreifen entmilitarisiert ist", erklärte ein israelischer Regierungsvertreter.

Der Einsatz der internationalen Stabilisierungstruppe ist eine von zwei Maßnahmen, die der Friedensrat für notwendig hält, um die von der Hamas im Juli zugesagte Abgabe schwerer Waffen umzusetzen. Als zweiten Schritt soll eine neue Polizeitruppe aufgebaut werden. Diese soll von Israel genehmigt werden und die Hamas schrittweise, Gebiet für Gebiet, ersetzen.

Noch keine Details zur Truppe bekannt

Wie viele Mitglieder der internationalen Stabilisierungstruppe eingesetzt werden sollen und aus welchen Ländern sie kommen, ließ das israelische Außenministerium zunächst offen.

Israel erklärte außerdem, sich um die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung im Gazastreifen kümmern zu wollen. Dazu zählen unter anderem die Versorgung mit sanitären Einrichtungen und Vorbereitungen auf den Winter.