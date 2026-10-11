Stocker kündigt 500-Millionen-Paket an

Die österreichische Bundesregierung stellt ab 2027 insgesamt 500 Millionen Euro für klimafreundliches Heizen und Sanieren bereit, um die heimische Wirtschaft gezielt zu stärken.

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Wien. Wie das Bundeskanzleramt heute bekanntgab, setzt die Bundesregierung ab dem Jahr 2027 auf ein umfangreiches Investitionspaket im Bereich der Gebäudesanierung. Für klimafreundliches Heizen sowie Sanierungsmaßnahmen werden insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Millionen-Paket für die Wirtschaft

Auf Initiative von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) haben Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) das entsprechende Maßnahmenpaket ausgearbeitet. Laut Bundeskanzleramt ziele die Initiative darauf ab, "heimischen Bau- und Handwerksbetrieben neue Aufträge" zu bringen sowie Arbeitsplätze zu sichern und die regionale Wertschöpfung in Österreich zu stärken. Gleichzeitig erhalten Haushalte Unterstützung, um die eigenen vier Wände modern und energieeffizient aufzustellen. Von den 500 Millionen Euro fließen 321 Millionen Euro in die thermische Sanierung und 179 Millionen Euro in den Austausch alter Öl- und Gasheizungen.

Der Kesseltausch soll bereits ab 2. November 2026 wieder möglich sein. Unterstützungen für thermische Sanierungen sollen mit 4. Jänner 2027 zu Verfügung stehen.

Gezielte Bündelung und Förderbeispiele

Die Förderangebote für thermische Sanierungen werden künftig unter einem Dach vereint und die Einreichverfahren vereinfacht. Unterstützt werden Ein-, Zwei- und Reihenfamilienhäuser sowie Sanierungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen.

Bei einem Fernwärmeanschluss im Einfamilienhaus winken bis zu 4.000 Euro Förderung, im mehrgeschossigen Wohnbau gibt es bis zu 100 Euro pro Quadratmeter sowie einen Bonus von 150 Euro pro Quadratmeter begrünter Fläche. Wer neue Fenster einbaut, erhält bis zu 4.000 Euro – mit zusätzlicher Außenbeschattung bis zu 5.000 Euro (maximal 30 Prozent der förderungsfähigen Kosten).

"Aufschwung, Arbeitsplätze und langfristig leistbare Energie"

Bundeskanzler Christian Stocker betont die Ausrichtung der Maßnahme: "Mein Ziel ist es, unsere Wirtschaft wieder auf einen stabilen Wachstumskurs zu bringen. Dafür braucht es gezielte Investitionen, die direkt bei den Menschen und Betrieben ankommen. Mit der Sanierungsoffensive tun wir genau das: Wir kurbeln die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung und unterstützen Haushalte dabei, die eigenen vier Wände zu modernisieren und energieeffizient aufzustellen. Das ist Wirtschaftspolitik mit Hausverstand. Wir verbinden wirtschaftlichen Aufschwung mit treffsicherem Klimaschutz und investieren das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so, dass es mehrfach wirkt – für Aufschwung, Arbeitsplätze und langfristig leistbare Energie."

"Wir verbinden Klimaschutz mit wirtschaftlichen Impulsen: für moderne Heizungen, gut sanierte Häuser und mehr Unabhängigkeit", sagt Umweltminister Norbert Totschnig.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer ergänzt:: "500 Millionen Euro der Bundesregierung sind ein echter Anschub für die Bauwirtschaft und wirken mehrfach. Damit investieren wir in den Aufschwung und stärken unseren Standort."