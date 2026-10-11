oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Gesetz

Wehrpflicht: Regierung zittert um Zustimmung

Aaron Brüstle
von
Zwei Soldaten in Tarnuniform sichern bewaffnet einen Waldrand während einer Übung.
© APA/BARBARA GINDL
Die Regierungsparteien haben sich auf das Modell 6+1+2 verständigt. Die FPÖ und die Grünen lassen die Regierung zappeln.
OE24 auf Google bevorzugen

Die geplante Wehrpflicht-Reform sieht sechs Monate Grundwehrdienst, einen Monat Truppenausbildung sowie zwei Monate Milizübungen vor. Außerdem soll es u. a. für Soldaten einen höheren Sold und Urlaubsanspruch geben. Eingeführt wird auch eine jährliche gesamtstaatliche Großübung.

Der Sold für Grundwehrdiener wird auf 1.000 Euro angehoben. Weiters bekommen Grundwehrdiener eine Woche Urlaub zugesprochen.

Auch interessant

Neue Hotline soll bei ID Austria helfen

Nationalrat erleichtert Abschiebung von Häftlingen

Ex-ORF-Boss frontal gegen Sender: Millionen-Einigung?

Grüne oder FPÖ nötig

Die Regierung hat die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit derzeit nicht in Aussicht. Das wichtige Gesetz für Österreichs Sicherheit steht in der Luft - ob es bis Jahresende kommt? Fraglich.

Für die Freiheitlichen bleibt die Verlängerung des Zivildienstes der Knackpunkt, wofür ja eine Zweidrittelmehrheit und somit eine der beiden Oppositionsparteien notwendig ist. Hier ortet Wehrsprecher Volker Reifenberger keinerlei weitere "Verhandlungsbereitschaft" der Regierungsfraktionen.

Die Grünen fordern: "Weder darf es eine Einschränkung beim Zivilersatzdienst noch eine Ungleichbehandlung von Zivildienern in puncto Gehalt geben." Ein höheres Zivi-Gehalt würde das Budget noch mehr belasten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ex-ORF-Boss frontal gegen Sender: Millionen-Einigung?

Wieder Tote nach Unwetter

Neue Luftangriffe Israels im Libanon - Über 100 Tote

Neue Paketsteuer: Jetzt leiden auch Österreichs Geschäfte

Peter Schaider über die neuen Corona-Maßnahmen

Regierung: So wird der Urlaub in Österreich

Wehrpflicht: Regierung zittert um Zustimmung

Nationalrat erleichtert Abschiebung von Häftlingen

Fellner! Live: Johann Gudenus im Interview

Neue Hotline soll bei ID Austria helfen