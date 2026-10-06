Nichts geht mehr
Systemausfall bei mehreren österreichischen Banken
In Österreich plagen sich derzeit mehrere Banken mit einem Systemausfall. Betroffen sind die Hypo-Gruppe, Grawe-Gruppe, Bank99 (Post), Austrian Anadi Bank und Volksbank.
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Aktuell können Bankkunden etwa Überweisungen (auch das Empfangen von Echtzeit) und Kartenzahlungen nicht durchführen. Gegenüber dem "Standard" bestätigt ein Sprecher einer betroffenen Bank, dass alle Institute, die die Software und die Serverinfrastruktur der Accenture TiGital GmbH (früher österreichisches Unternehmen ARZ) verwenden, mit den Ausfällen zu kämpfen haben.
Gegenüber oe24 klagt ein Mann: "Bei mir funktionieren das Online-Banking und die Bankomaten-Abhebungen seit Stunden nicht."
Der Schaden trifft viele Banken, legte zum Teil auch die Telefonanlage in den Unternehmen lahm.
Rechenzentrum
Der Ausfall liegt an der Störung im Rechenzentrum, das die Serverinfrastruktur und Software der Banken stellt. Es wird erwartet, dass der Schaden bis zum Abend behoben wird.
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