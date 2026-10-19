Laufsteg-Debüt
Tochter einer NBA-Legende wird Victoria’s-Secret-Engel
Für Natalia Bryant war es ein besonderer Abend. Die älteste Tochter des 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen NBA-Stars stand erstmals bei der berühmten "Victoria’s Secret"-Show auf dem Laufsteg. Dabei präsentierte sie Looks der Linie "PINK".
Mit ihrem auffälligen Outfit zog das Model die Blicke auf sich: Sie trug eine Jeans, die mit zahlreichen bunten Steinen verziert war, dazu einen silbernen Gürtel mit Hundeanhängern. Ein Oberteil mit Leopardenmuster, ein pinker Bolero, große Ohrringe in Herzform und eine glitzernde Tasche rundeten den Look ab.
Auch interessant
Wie Natalia vor der Show gegenüber "Page Six Style" verriet, ist sie schon seit ihrer Kindheit ein Fan des Events. Sie sei "wirklich überglücklich", dabei zu sein, und könne es kaum erwarten. Für sie gehe damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.
Kobe Bryant: Eine Legende des Basketballs
Natalias Vater Kobe Bryant gehörte zu den größten Basketballstars seiner Generation. Der US-Amerikaner spielte 20 Jahre lang für die Los Angeles Lakers in der NBA, gewann fünf Meistertitel und wurde 2008 als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. 2016 beendete er seine aktive Karriere und blieb auch danach eine prägende Persönlichkeit im Sport.
Am 26. Jänner 2020 starb Bryant im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz nahe Calabasas in Kalifornien. Unter den neun Todesopfern war auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Der tragische Verlust erschütterte die Sportwelt und machte die Familie weltweit zum Gegenstand großer Anteilnahme.
Ein besonderer Moment für die Familie
Nach dem Tod ihres Vaters schlug Natalia ihren eigenen Weg ein. Ein Jahr nach dem Unglück unterschrieb sie ihren ersten Modelvertrag und baute sich Schritt für Schritt eine Karriere in der Modewelt auf. Mit ihrem Debüt bei "Victoria’s Secret" erreichte sie nun einen weiteren Meilenstein.
Für Natalia dürfte dieser Auftritt deshalb mehr als nur ein glamouröser Abend gewesen sein: Sie stand im Rampenlicht, verwirklichte einen Kindheitstraum und schrieb ein neues Kapitel ihrer eigenen Geschichte – während die Erinnerung an ihren Vater und seine sportlichen Erfolge weiterlebt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden