Tochter einer NBA-Legende wird Victoria’s-Secret-Engel

Bei der "Victoria’s Secret"-Show in Los Angeles gab es am Sonntagabend eine besondere Überraschung: Natalia Bryant (23), Tochter der verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant, feierte ihr Debüt auf dem berühmten Laufsteg.

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Für Natalia Bryant war es ein besonderer Abend. Die älteste Tochter des 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen NBA-Stars stand erstmals bei der berühmten "Victoria’s Secret"-Show auf dem Laufsteg. Dabei präsentierte sie Looks der Linie "PINK".

Mit ihrem auffälligen Outfit zog das Model die Blicke auf sich: Sie trug eine Jeans, die mit zahlreichen bunten Steinen verziert war, dazu einen silbernen Gürtel mit Hundeanhängern. Ein Oberteil mit Leopardenmuster, ein pinker Bolero, große Ohrringe in Herzform und eine glitzernde Tasche rundeten den Look ab.

Wie Natalia vor der Show gegenüber "Page Six Style" verriet, ist sie schon seit ihrer Kindheit ein Fan des Events. Sie sei "wirklich überglücklich", dabei zu sein, und könne es kaum erwarten. Für sie gehe damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

Natalia ist "wirklich überglücklich", dabei zu sein. © Variety via Getty Images

Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. © WWD via Getty Images

Kobe Bryant: Eine Legende des Basketballs

Natalias Vater Kobe Bryant gehörte zu den größten Basketballstars seiner Generation. Der US-Amerikaner spielte 20 Jahre lang für die Los Angeles Lakers in der NBA, gewann fünf Meistertitel und wurde 2008 als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. 2016 beendete er seine aktive Karriere und blieb auch danach eine prägende Persönlichkeit im Sport.

Kobe Bryant gehörte zu den größten Basketballstars seiner Generation. © Getty Images

Am 26. Jänner 2020 starb Bryant im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz nahe Calabasas in Kalifornien. Unter den neun Todesopfern war auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Der tragische Verlust erschütterte die Sportwelt und machte die Familie weltweit zum Gegenstand großer Anteilnahme.

Ein besonderer Moment für die Familie

Nach dem Tod ihres Vaters schlug Natalia ihren eigenen Weg ein. Ein Jahr nach dem Unglück unterschrieb sie ihren ersten Modelvertrag und baute sich Schritt für Schritt eine Karriere in der Modewelt auf. Mit ihrem Debüt bei "Victoria’s Secret" erreichte sie nun einen weiteren Meilenstein.

2020 kamen Kobe Bryant und seine Tochter Gianna ums Leben. © Getty Images

Für Natalia dürfte dieser Auftritt deshalb mehr als nur ein glamouröser Abend gewesen sein: Sie stand im Rampenlicht, verwirklichte einen Kindheitstraum und schrieb ein neues Kapitel ihrer eigenen Geschichte – während die Erinnerung an ihren Vater und seine sportlichen Erfolge weiterlebt.