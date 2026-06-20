Unwetter-Walze bringt Starkregen, Muren und Monster-Hagel

In Teilen Österreichs besteht am Wochenende große Unwetter-Gefahr.

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Österreich erlebt derzeit eine der bislang intensivsten Hitzephasen des Jahres. Doch mit Temperaturen von bis zu 37 Grad steigt auch die Gefahr schwerer Gewitter. Meteorologen warnen für das Wochenende vor lokalen Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Besonders in den Nachmittags- und Abendstunden können sich die Wetterbedingungen rasch verschlechtern.

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Der Samstag startet im ganzen Land noch freundlich. Bei nahezu wolkenlosem Himmel scheint vielerorts die Sonne, die Temperaturen steigen bereits am Vormittag rasch an. Im Osten, vor allem in Wien und dem Weinviertel, werden Spitzenwerte von bis zu 37 Grad erwartet. Gleichzeitig nimmt die Schwüle zu und schafft ideale Bedingungen für die Bildung kräftiger Gewitter.

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Unwetter-Alarm

Schon gegen Mittag können sich über den Bergen erste Schauer und Gewitter entwickeln. Im Laufe des Nachmittags werden die Quellwolken zunehmend mächtiger und breiten sich auf weitere Regionen aus. Die Gewitter ziehen dabei vor allem Richtung Süden und Südosten des Landes. Wetterexperten rechnen mit lokal heftigen Entwicklungen.

Besonders problematisch sind dabei die großen Regenmengen, die innerhalb kurzer Zeit niedergehen können. Dadurch drohen lokale Überflutungen, vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. In alpinen Regionen steigt zudem die Gefahr von Sturzfluten, Murenabgängen und Steinschlägen. Auch Hagel ist stellenweise möglich.

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Neben Starkregen können die Gewitter von kräftigen Windböen begleitet werden. Umstürzende Äste, herumfliegende Gegenstände und vereinzelt sogar entwurzelte Bäume sind laut den Wetterdiensten nicht ausgeschlossen. Relativ verschont bleiben dürften lediglich Vorarlberg sowie Teile des Burgenlandes, wo Gewitter nur vereinzelt erwartet werden.

In den Abendstunden beruhigt sich die Wetterlage zwar vorübergehend. Die letzten Gewitter klingen ab, vielerorts verläuft die Nacht trocken und nur leicht bewölkt. Mit Tiefstwerten zwischen 16 und 23 Grad bleibt es jedoch ungewöhnlich warm.

Video zum Thema Österreich Ächzt unter einer Hitzewelle © oe24

Es drohen wieder Gewitter

Am Sonntag wiederholt sich das Wetterspiel nahezu. Nach einem sonnigen und oft wolkenlosen Start bilden sich spätestens zu Mittag erneut zahlreiche Quellwolken. Die Gewitterneigung steigt landesweit deutlich an. Besonders betroffen dürften diesmal der Süden und Südosten Österreichs sein. Dort warnen Meteorologen vor kräftigen Regengüssen und örtlichem Hagel.

Auch in den Alpenregionen sind am Sonntag teils starke Gewitter möglich. Die Kombination aus Temperaturen von bis zu 35 Grad, hoher Luftfeuchtigkeit und labil geschichteter Atmosphäre liefert erneut reichlich Energie für Unwetter. Abseits von Gewitterzellen bleibt der Wind meist schwach bis mäßig, in Gewitternähe sind jedoch stürmische Böen möglich.