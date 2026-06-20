Wegen Hitze: Helene Fischer erlässt neue Konzert-Regeln

Die aktuelle Hitzewelle macht auch vor den Konzerten von Helene Fischer nicht halt. Für ihre Stadion-Shows wurden deshalb kurzfristig besondere Maßnahmen beschlossen.

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Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad setzen die Veranstalter auf zusätzliche Schutzmaßnahmen. Dazu gehören ein späterer Einlass, kostenlose Wasser-Ausgaben sowie zusätzliche Sanitätskräfte vor Ort.

Außerdem werden die Fans dazu aufgerufen, ausreichend zu trinken, Sonnencreme zu verwenden und direkte Sonneneinstrahlung möglichst zu vermeiden. Auch kleine Fächer und Miniventilatoren sind bei den Konzerten nun erlaubt.

Sicherheit steht im Vordergrund

Große Menschenmengen und extreme Hitze können schnell zur Belastung werden. Deshalb wurden die Abläufe rund um die Konzerte angepasst. Besucher sollen möglichst wenig Zeit in der prallen Sonne verbringen müssen.

Zusätzlich stehen Wasserstationen bereit, um die Versorgung der Fans während des Konzertabends sicherzustellen. Wer gesundheitliche Probleme bemerkt, soll sich umgehend an die Sicherheits- oder Rettungskräfte wenden.

Auch Österreich wartet auf Helene

© Getty Images

Die Maßnahmen könnten auch für österreichische Fans interessant sein. Helene Fischer wird nämlich am 11. Juli im Rahmen ihrer 360-Grad-Stadiontour im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten.

Sollte die aktuelle Hitzewelle bis dahin anhalten, könnten ähnliche Vorkehrungen auch in Österreich zum Thema werden. Bereits jetzt warnen Meteorologen regelmäßig vor den gesundheitlichen Risiken von langem Aufenthalt in der Sonne bei Temperaturen über 30 Grad.

Fest steht: Die Sicherheit der Fans hat oberste Priorität. Mit zusätzlichen Wasserstellen, angepassten Abläufen und klaren Empfehlungen wollen die Veranstalter dafür sorgen, dass die Konzerte trotz Sommerhitze für alle Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.